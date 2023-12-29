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健康
2023-12-29 18:30:02

罹腦癌難撐過1年半 新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增

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腫瘤電場治療

創新「腫瘤電場治療」透過電極貼片發射特定頻率的交流電場，可隨時隨地抑制癌細胞生長。

惡性腦瘤奪命凶狠快速，其中膠質母細胞瘤是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，即便接受手術切除腫瘤，同步化放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半！前台灣神經腫瘤學學會理事長，新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，創新「腫瘤電場治療」可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，打破過往癌症治療困境，讓患者5年存活率倍增。

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異質性高、復發率高且血腦屏障難治療

惡性腦瘤是戲劇八點檔中常見的劇情殺，知名美國共和黨參議員、前總統候選人馬侃(John McCain)、資深名嘴陳立宏皆因膠質母細胞瘤(Glioblastoma multiformeGBM)相繼癌逝。

魏國珍表示，膠質母細胞瘤為最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，好發於男性，診斷時的中位數年齡為64歲，原本應是退休享清福的年紀，一但罹病預後差，對患者與家屬來說宛如夢靨。臨床症狀包括：

  • 頭痛
  • 頭暈
  • 記憶衰退
  • 語言障礙
  • 認知缺損
  • 感覺異常
  • 肢體無力
  • 癲癇發作
  • 嚴重意識昏迷

根據癌登資料顯示，台灣近7年間新診斷膠質母細胞瘤患者數成長近兩成。研究顯示，膠質母細胞瘤患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半。這是由於膠質母細胞瘤異質性高、復發率高且因血腦屏障存在，藥物治療選擇有限。魏國珍形容，罹患此疾病等於是面臨「絕命終結站」，棘手之處在於容易復發，且腦器官恐衰竭。

新北市立土城醫院副院長魏國珍

新北市立土城醫院副院長魏國珍(左)解說，「腫瘤電場治療」是目前歐美等國針對膠質母細胞瘤的標準治療。

新型腫瘤電場治療　抑制癌細胞分裂

創新「腫瘤電場治療」由以色列理工學院生理學和生物物理學名譽教授Professor Yoram Palti, MD., PhD.所研發，他認為，特定頻率的交流電場可影響分裂細胞中的胞內成分，進而干擾細胞分裂。因此研發出一套可攜式醫療裝置，可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，宛如一台「惡性腫瘤時間停止器」。只要在頭部貼上4片治療電極貼片，即可對膠質母細胞瘤發射治療電場，持續控制腫瘤生長。

此新型治療自2011年美國FDA核准上市後，全球已有超過25,000位患者受惠於此創新治療。讓患者可正常生活外出、戶外行動，隨身隨時隨地抑制腫瘤生長，保有良好生活品質、認知及情緒。且打破過往癌症治療困境，讓膠質母細胞瘤患者5年存活率倍增，並獲頒譽有以色列諾貝爾獎之稱的開創性癌症治療大獎。

魏國珍解說，此療法透過特定頻率電場，干擾癌細胞有絲分裂，但不會影響正常細胞。根據大型第三期臨床試驗結果，使用「腫瘤電場治療」搭配化療，患者2年存活率接近五成，而5年存活率相較單用化療從5%倍增至13%，是歐美等國的針對膠質母細胞瘤的標準治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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