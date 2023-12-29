罹腦癌難撐過1年半 新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增

惡性腦瘤奪命凶狠快速，其中膠質母細胞瘤是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，即便接受手術切除腫瘤，同步化放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半！前台灣神經腫瘤學學會理事長，新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，創新「腫瘤電場治療」可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，打破過往癌症治療困境，讓患者5年存活率倍增。

異質性高、復發率高且血腦屏障難治療 惡性腦瘤是戲劇八點檔中常見的劇情殺，知名美國共和黨參議員、前總統候選人馬侃(John McCain)、資深名嘴陳立宏皆因膠質母細胞瘤(Glioblastoma multiforme，GBM)相繼癌逝。 魏國珍表示，膠質母細胞瘤為最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，好發於男性，診斷時的中位數年齡為64歲，原本應是退休享清福的年紀，一但罹病預後差，對患者與家屬來說宛如夢靨。臨床症狀包括： 頭痛

頭暈

記憶衰退

語言障礙

認知缺損

感覺異常

肢體無力

癲癇發作

嚴重意識昏迷 根據癌登資料顯示，台灣近7年間新診斷膠質母細胞瘤患者數成長近兩成。研究顯示，膠質母細胞瘤患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半。這是由於膠質母細胞瘤異質性高、復發率高且因血腦屏障存在，藥物治療選擇有限。魏國珍形容，罹患此疾病等於是面臨「絕命終結站」，棘手之處在於容易復發，且腦器官恐衰竭。