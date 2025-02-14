翻來覆去總是睡不著？不只是咖啡因惹禍！「5大心理問題」致失眠

到了該睡覺的時間，卻躺在床上翻來覆去就是睡不著？失眠是現代人常見的困擾，前一晚的睡眠不足將導致隔天精神狀態不佳，進而影響一整天的學習或工作效率，黃閎新臨床心理學家就指出，失眠除了喝咖啡是可能原因以外，心理問題也是導致「夜不能寐」的原因！
焦慮、抑鬱都可能導致失眠！心理學家教你「這樣做」助緩解
黃閎新心理學家表示，焦慮是失眠的主要原因之一。當對未來的事情感到不確定，或過度擔心時，人們腦海裡的思緒就像永不停止的馬拉松一樣，例如對工作、財務、感情或健康的過度擔憂，都會讓大腦持續處於高度警覺狀態，因此難以放鬆、進入睡眠，就像電影《玩轉腦朋友2》裡面的「阿焦」，讓主角韋莉對未來焦慮到睡不著。特別是夜深人靜時，焦慮情緒更容易放大，就更難控制思緒。對此黃閎新心理學家也建議，可以嘗試在睡前30分鐘進行深呼吸練習，並搭配喜歡的白噪音或輕音樂，也能將自己的擔憂寫下後，告訴自己明天再處理，藉此幫助大腦暫時「解除」壓力。
此外，失眠，尤其是入睡困難或早醒也是抑鬱症的常見症狀，患者可能會不斷地被內心的自我批評、不安或悲傷情緒糾纏，以至於難以放鬆心神，還會在夜晚感到孤單無助，進一步造成睡眠問題的惡化。黃閎新心理學家指出，工作、學業或人際關係中的壓力，也是失眠的常見原因。當人們承受過多的壓力時，身體會分泌更多的腎上腺素和皮質醇，導致大腦處在過度活躍的狀態。他建議，在壓力高峰期可以嘗試進行冥想、瑜伽或是一些輕鬆的靜態活動，睡前喝一杯溫牛奶或洋甘菊茶，也能讓身體更快進入放鬆狀態。
曾經歷創傷、事事求完美也容易失眠 要學會面對傷痛、接納自己
除了以上心理問題外，黃閎新心理學家表示，潛在的創傷經驗也可能導致失眠。在午夜夢迴之時，童年創傷、重大變故或情感上的打擊等痛苦的回憶容易湧上心頭，導致心跳加速、情緒激動，甚至引發噩夢或夜驚。針對這類失眠，心理學家建議可以藉由專業的心理治療，幫助患者逐漸面對與處理過去的傷痛，以緩解失眠問題。
完美主義者也是容易陷入失眠的族群。黃閎新心理學家指出，這些人往往對自己有著過高的期待，可能在睡前還會反覆回想一天的表現，甚至對明天的計畫充滿焦慮。這種自我壓力使大腦無法放鬆，長時間下來容易導致失眠。黃閎新心理學家強調，即便很難，但還是要學會接納「不完美的自己」，並看見自己的優勢，可以用日記記錄當天的感謝與小成就，作為釋放壓力的管道。心理學家也呼籲，若長期有失眠的困擾，建議尋求心理學家的專業協助。
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