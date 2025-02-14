翻來覆去總是睡不著？不只是咖啡因惹禍！「5大心理問題」致失眠

到了該睡覺的時間，卻躺在床上翻來覆去就是睡不著？失眠是現代人常見的困擾，前一晚的睡眠不足將導致隔天精神狀態不佳，進而影響一整天的學習或工作效率，黃閎新臨床心理學家就指出，失眠除了喝咖啡是可能原因以外，心理問題也是導致「夜不能寐」的原因！

焦慮、抑鬱都可能導致失眠！心理學家教你「這樣做」助緩解

黃閎新心理學家表示，焦慮是失眠的主要原因之一。當對未來的事情感到不確定，或過度擔心時，人們腦海裡的思緒就像永不停止的馬拉松一樣，例如對工作、財務、感情或健康的過度擔憂，都會讓大腦持續處於高度警覺狀態，因此難以放鬆、進入睡眠，就像電影《玩轉腦朋友2》裡面的「阿焦」，讓主角韋莉對未來焦慮到睡不著。特別是夜深人靜時，焦慮情緒更容易放大，就更難控制思緒。對此黃閎新心理學家也建議，可以嘗試在睡前30分鐘進行深呼吸練習，並搭配喜歡的白噪音或輕音樂，也能將自己的擔憂寫下後，告訴自己明天再處理，藉此幫助大腦暫時「解除」壓力。

​此外，失眠，尤其是入睡困難或早醒也是抑鬱症的常見症狀，患者可能會不斷地被內心的自我批評、不安或悲傷情緒糾纏，以至於難以放鬆心神，還會在夜晚感到孤單無助，進一步造成睡眠問題的惡化。黃閎新心理學家指出，工作、學業或人際關係中的壓力，也是失眠的常見原因。當人們承受過多的壓力時，身體會分泌更多的腎上腺素和皮質醇，導致大腦處在過度活躍的狀態。他建議，在壓力高峰期可以嘗試進行冥想、瑜伽或是一些輕鬆的靜態活動，睡前喝一杯溫牛奶或洋甘菊茶，也能讓身體更快進入放鬆狀態。