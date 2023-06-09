老化冇得避！多吃「3色食物」搭配「5穴位按壓」減衰退速度

地球上的生物都有老化的問題，人類也會面臨老化帶來的威脅，身體上每個器官衰老的速度都不同，所帶來的衰老與疾病也不相同，就像器皿一樣，會保養的器皿可以歷久常新，不懂身體保養的人則會加速它的老化速度。

女 35 、男 40 開始衰老 臟器生理功能虛損

中醫診所張永明院長表示，中醫古籍《內經》中提到女子「五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。」是指女性自35歲左右開始衰老，從臉部及頭髮開始呈現老化；而男子「五八，腎氣衰，髮墮齒槁。」是指男性從40歲左右開始衰老，自腎氣及頭髮牙齒開始呈現老化，後面隨著年紀增長，精氣衰退，各個臟器生理功能也逐漸出現虛損症狀，這和我們的生理變化幾乎一致。