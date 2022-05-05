老年黃斑病變 藥物資助籲積極治療

黃斑點位於視網膜最中央，擁有大量視覺細胞和神經線，主責分辨顏色、物件大小、閱讀等精細工作。若出現黃斑病變，就會大大影響視力。眼科專科醫生黃禮文指出，黃斑病變有很多種，可影響年紀輕、年紀大或糖尿病人，而老年黃斑病變主要影響55歲以上人士。
老年黃斑病變又分乾性和濕性兩種，乾性者黃斑區積聚代謝物，形成玻璃疣，逐步令視網膜色素上皮萎縮，視力下降速度較慢，若情況惡化則有可能變為濕性。濕性黃斑病變由視網膜底層血管脈絡膜增生造成，增生血管因本身脆弱而容易出血，繼而破壞感光細胞，可永久破壞中央視力。
影響單眼未必發現
在濕性黃病變初期，未必有明顯徵狀，患者很多時候未能發現；若發展至中期，中央視覺會輕度模糊、昏暗環境中視力減弱，但如只影響患者一隻眼，亦可能會忽略；晚期患者看直線會變成曲線，中央視野變矇、色彩減淡，其後模糊範圍擴大，漸漸變成黑點，此時求醫或已太遲。
3個月開始衰退
一般來說老年黃斑病變發病3個月開始視力衰退，如沒有適當治療，兩年後就會喪失視力檢查表4行以上視力。處理老年黃斑病變有3種方法，黃禮文解釋，「激光光凝治療為較舊式做法，用激光破壞增生血管，防止繼續增生和出血等，但只適用於較遠離黃斑中心位置，否則可能傷及感光細胞造成視力缺損；第二種是光動力治療，注射藥物後再用光作激活，治理及清除血管增生以穩定視力，不過未能逆轉病情。」
視力或可逆轉
第三種是眼內玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)，減少病理性新生血管形成和出血，屬現時全球主流療法，並有機會逆轉視力。
一個全球共42個國家、逾3萬名患者參與的研究發現，84%首3個月每月注射一次anti-VEGF雷珠單抗的患者，比沒有使用的患者在視力檢查可多看4.2個字母；而治療首年內注射次數愈多，視力愈好；並總結出首年注射最少5次的患者可維持視力，當注射達8次或以上，可改善最少15個視力檢查表字母的程度，成效理想。
助患者接受治療
雖然anti-VEGF有效，但在醫管局屬自費項目，成為不少患者的經濟負擔，因而打幾針便停藥。有見及此，香港視網膜病變協會與香港醫護聯盟合辦藥物資助計劃，讓患者得到適切治療。香港視網膜病變協會會長曾建平表示，「第一針將資助1,000港元、第二針2,000港元、第三針3,000港元，第四及五針共4,000港元，每位合資格申請者由參加計劃起一年內有效，最多可獲得10,000港元資助。」申請條件相對寬鬆，只要是醫管局患者及香港永久性居民，並正領取綜援、傷殘津貼或年滿65歲，即符合資格，詳情可致電2155 0262查詢。