老年黃斑病變 藥物資助籲積極治療

黃斑點位於視網膜最中央，擁有大量視覺細胞和神經線，主責分辨顏色、物件大小、閱讀等精細工作。若出現黃斑病變，就會大大影響視力。眼科專科醫生黃禮文指出，黃斑病變有很多種，可影響年紀輕、年紀大或糖尿病人，而老年黃斑病變主要影響55歲以上人士。

老年黃斑病變又分乾性和濕性兩種，乾性者黃斑區積聚代謝物，形成玻璃疣，逐步令視網膜色素上皮萎縮，視力下降速度較慢，若情況惡化則有可能變為濕性。濕性黃斑病變由視網膜底層血管脈絡膜增生造成，增生血管因本身脆弱而容易出血，繼而破壞感光細胞，可永久破壞中央視力。

影響單眼未必發現

在濕性黃病變初期，未必有明顯徵狀，患者很多時候未能發現；若發展至中期，中央視覺會輕度模糊、昏暗環境中視力減弱，但如只影響患者一隻眼，亦可能會忽略；晚期患者看直線會變成曲線，中央視野變矇、色彩減淡，其後模糊範圍擴大，漸漸變成黑點，此時求醫或已太遲。