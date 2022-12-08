職業司機常忽視良性前列腺增生？

相信很多人都知道，男士中年過後容易出現良性前列腺增生，伴隨尿急尿頻徵狀。而值得關注的是，調查發現多達七成50歲以上男性職業司機出現最少一種良性前列腺增生症狀，甚或間接增加交通意外風險。
香港中文大學外科學系教授、泌尿外科專科醫生吳志輝表示，男性四、五十歲開始，可能因為荷爾蒙轉變而令前列腺開始增生，「難以忍尿、等尿、尿頻、夜尿多、小便流量微弱是常見徵狀，嚴重時會無法排尿下腹脹痛，要求醫放尿喉排尿。而肥胖、心血管問題或令增生加快。」
易有泌尿問題
職業司機多為男性，長時間駕駛、塞車、不方便去洗手間等使他們經常忍尿、不敢喝水，或引致排尿問題如尿道炎等。而年齡增長引起的良性前列腺增生問題，可能習以為常、怕「手停口停」、服藥引起睡意影響駕駛，又或以為情況自會改善而坐視不理，到出現併發症如血尿、失禁、膀胱功能或腎功能受損始求診，情況並不理想。
七成人出現徵狀
為了解50歲以上職業司機泌尿系統健康狀況，香港泌尿外科學會作出問卷調查，發現七成受訪者出現最少一種良性前列腺增生症狀，而六成人認為排尿問題為駕駛帶來中度或以上影響，包括難以集中駕駛、影響搵食等。另外，47%受訪司機因夜尿感到煩惱，最大原因是睡眠不足(34.5%)及日間欠缺精神(27%)。香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科醫生趙家鋒認為，這些結果都令人憂慮駕駛安全。雖七成人有症狀，但只有46%受訪者曾接受前列腺檢查，而有23%人確診良性前列腺增生，反映情況普遍。事實上，盡快求醫才能及早治療，保持生活質素，減低對生活和工作的影響。
藥物或手術控病
治療良生前列腺增生藥物主要分5α還原抑制劑和α受體阻斷劑兩大類，香港泌尿外科學會榮譽秘書、泌尿外科專科醫生陳焌圻解釋，「5α還原抑制劑抑制前列腺生長及縮小腺體，α受體阻斷劑就可放鬆前列腺和膀胱肌肉增加尿流量，惟藥物需要長期服用。如藥物未能控制徵狀，又或已出現併發症，另亦有手術方法幫助患者，例如經尿道前列腺電切除手術、鈥激光治療及前列腺水蒸氣熱力治療等。」
改善徵狀建議
患者調整日常生活的一些習慣，也有助改善良性前列腺增生徵狀。
- 睡前2至3小時避免喝太多水，減少夜尿；
- 戒掉酒精和減少咖啡因飲品，避免刺激膀胱；
- 多吃蔬果及纖維食物，預防便秘令膀胱受壓；
- 適量中強度運動如快走30至60分鐘等，可改善症狀；
- 在安全情況下訓練膀胱，當有尿意時分散注意力、用快速收緊骨盆底肌肉運動減退尿意，延長排尿之間的時間，循序漸進延長至相隔2至3小時才小便一次。
國際前列腺徵狀評分(IPSS)自我檢測：https://www.hkua.org/IPSS/