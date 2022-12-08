職業司機常忽視良性前列腺增生？

香港中文大學外科學系教授、泌尿外科專科醫生吳志輝表示，男性四、五十歲開始，可能因為荷爾蒙轉變而令前列腺開始增生，「難以忍尿、等尿、尿頻、夜尿多、小便流量微弱是常見徵狀，嚴重時會無法排尿下腹脹痛，要求醫放尿喉排尿。而肥胖、心血管問題或令增生加快。」

相信很多人都知道，男士中年過後容易出現良性前列腺增生，伴隨尿急尿頻徵狀。而值得關注的是，調查發現多達七成50歲以上男性職業司機出現最少一種良性前列腺增生症狀，甚或間接增加交通意外風險。

易有泌尿問題

職業司機多為男性，長時間駕駛、塞車、不方便去洗手間等使他們經常忍尿、不敢喝水，或引致排尿問題如尿道炎等。而年齡增長引起的良性前列腺增生問題，可能習以為常、怕「手停口停」、服藥引起睡意影響駕駛，又或以為情況自會改善而坐視不理，到出現併發症如血尿、失禁、膀胱功能或腎功能受損始求診，情況並不理想。

七成人出現徵狀

為了解50歲以上職業司機泌尿系統健康狀況，香港泌尿外科學會作出問卷調查，發現七成受訪者出現最少一種良性前列腺增生症狀，而六成人認為排尿問題為駕駛帶來中度或以上影響，包括難以集中駕駛、影響搵食等。另外，47%受訪司機因夜尿感到煩惱，最大原因是睡眠不足(34.5%)及日間欠缺精神(27%)。香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科醫生趙家鋒認為，這些結果都令人憂慮駕駛安全。雖七成人有症狀，但只有46%受訪者曾接受前列腺檢查，而有23%人確診良性前列腺增生，反映情況普遍。事實上，盡快求醫才能及早治療，保持生活質素，減低對生活和工作的影響。

藥物或手術控病

治療良生前列腺增生藥物主要分5α還原抑制劑和α受體阻斷劑兩大類，香港泌尿外科學會榮譽秘書、泌尿外科專科醫生陳焌圻解釋，「5α還原抑制劑抑制前列腺生長及縮小腺體，α受體阻斷劑就可放鬆前列腺和膀胱肌肉增加尿流量，惟藥物需要長期服用。如藥物未能控制徵狀，又或已出現併發症，另亦有手術方法幫助患者，例如經尿道前列腺電切除手術、鈥激光治療及前列腺水蒸氣熱力治療等。」

改善徵狀建議

患者調整日常生活的一些習慣，也有助改善良性前列腺增生徵狀。