職業婦女胸骨痛到背還吞嚥有困難 求醫才知是「胃酸倒流」惹禍

李聰界醫師說，在中醫理論中肝的作用類似自律神經功能，與腸胃蠕動功能相關，故影響到肝、胃都會產生胃酸倒流，例如：情緒不佳、飲食失調、勞累過度或久病損傷脾胃。

張媽媽是職業婦女，上班壓力大，下班還要趕回家料理家務，三餐不定，近來胸骨下心窩處偶爾有灼熱或緊縮感，一開始症狀並不明顯。隨著工作加重，症狀發生率卻愈來愈頻繁，不僅是會嘔酸水，有時甚至出現胸骨後疼痛並傳到背後的情況，沒想到後來竟然感覺吞嚥困難，至醫院腸胃科經胃鏡檢查才知是胃酸倒流，治療3個月卻效果不彰，故選擇到中醫科治療。醫師使用疏肝、和胃及降逆藥物後改善整體症狀，明顯提升張媽媽的生活品質。

灼熱、泛酸是典型症狀 中醫治療主在調脾胃與疏泄肝氣

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科李聰界醫師指出，胃酸倒流就是食道與胃連接的括約肌功能失調，或幽門括約肌關閉功能不全，胃和十二指腸內容物反流入食道產生對食道黏膜的傷害。灼熱、泛酸是典型症狀，更嚴重者可出現食道黏膜糜爛而出血的情形。

李聰界醫師說，在中醫理論中肝的作用類似自律神經功能，與腸胃蠕動功能相關，故影響到肝、胃都會產生胃酸倒流，例如：情緒不佳、飲食失調、勞累過度或久病損傷脾胃。而胃酸倒流整體病因與飲食和作息相關，中醫辨證思維著重在肝氣犯胃或脾胃虛弱、胃氣不能順利下降所導致，故治療觀點不在於制酸，而在於調脾胃與疏泄肝氣的功能。