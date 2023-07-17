聽力｜《全民造星V》Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？附聽力受損分級！

《全民造星V》昨舉行總決賽，由Lyman(香胤宅)大熱奪冠，Lyman更自爆其中一邊耳仔的聽力有問題，又指「身體的缺憾並不能影響到表演的決心」，到底聽力受損的原因是甚麼？是否與遺傳或用耳習慣有關？
聽力受損是我們俗稱的「耳聾」，任何年齡的人都可發生，但65歲或以上的人數較多。聽力受損的原因與先天、遺傳及後天聽力受損有關，而大部分患者是屬於後天性聽力損失。
先天性
- 在母體時受病毒感染或藥物影響；
- 母親在妊娠期間患病；
- 分娩過程令嬰兒受傷、缺氧。
遺傳性
- 父母的基因和染色體出現異常。
後天性
- 外耳道異常或發炎；
- 外耳道受異物阻礙；
- 穿耳膜；
- 中耳炎；
- 中耳腫瘤；
- 撞擊；
- 聽骨骨折或脫位；
- 耳硬化；
- 老年退化；
- 高劑量藥物；
- 耳蝸毛細胞受損；
- 中樞神經受損。
聽力受損分級
正常(0至25分貝)：聽到非常微弱的聲音
輕度(26至40分貝)：聆聽微弱聲音及耳語開始有困難
中度(41至55分貝)：難以聆聽遠距離聲音/需要別人提高音量
嚴重(71至90分貝)：嘈雜環境下難以聆聽，別人在極近的距離下才聽得到
深度(91分貝或以上)：幾乎不能聽到聲音