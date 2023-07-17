聽力｜《全民造星V》Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？附聽力受損分級！

65歲或以上患有聽力受損的人數較多。

聽力受損是我們俗稱的「耳聾」，任何年齡的人都可發生，但65歲或以上的人數較多。聽力受損的原因與先天、遺傳及後天聽力受損有關，而大部分患者是屬於後天性聽力損失。

在母體時受病毒感染或藥物影響可能會影響日後聽力。

父母的基因和染色體出現異常。

父母的基因和染色體出現異常。

父母的基因和染色體出現異常。

在母體時 受病毒感染或藥物影響；

在母體時 受病毒感染或藥物影響；

不當的用耳習慣會令聽力受損嗎？

聽力受損 分級

正常(0至25分貝)：聽到非常微弱的聲音

輕度(26至40分貝)：聆聽微弱聲音及耳語開始有困難

中度(41至55分貝)：難以聆聽遠距離聲音/需要別人提高音量

嚴重(71至90分貝)：嘈雜環境下難以聆聽，別人在極近的距離下才聽得到

深度(91分貝或以上)：幾乎不能聽到聲音