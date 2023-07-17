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健康
2023-07-17 18:51:25

聽力｜《全民造星V》Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？附聽力受損分級！

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Lyman（香胤宅）成為全民造星V冠軍。 (李遁哲攝)

Lyman（香胤宅）成為全民造星V冠軍。 (李遁哲攝)

聽力｜Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？ 附聽力受損分級！

65歲或以上患有聽力受損的人數較多。

聽力受損是我們俗稱的「耳聾」，任何年齡的人都可發生，但65歲或以上的人數較多。聽力受損的原因與先天、遺傳及後天聽力受損有關，而大部分患者是屬於後天性聽力損失。

聽力｜Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？ 附聽力受損分級！

在母體時受病毒感染或藥物影響可能會影響日後聽力。

先天性

  • 在母體時受病毒感染或藥物影響；
  • 母親在妊娠期間患病；
  • 分娩過程令嬰兒受傷、缺氧。

遺傳性

  • 父母的基因和染色體出現異常。
聽力｜Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？ 附聽力受損分級！

不當的用耳習慣會令聽力受損嗎？

後天性

  • 外耳道異常或發炎；
  • 外耳道受異物阻礙；
  • 穿耳膜；
  • 中耳炎；
  • 中耳腫瘤； 
  • 撞擊；
  • 聽骨骨折或脫位；
  • 耳硬化；
  • 老年退化；
  • 高劑量藥物；
  • 耳蝸毛細胞受損；
  • 中樞神經受損。
聽力｜Lymam香胤宅爆單邊耳仔聽唔到 點解會耳聾？天生定同用耳習慣有關？ 附聽力受損分級！

聽力受損如何分級？

聽力受損分級

正常(025分貝)：聽到非常微弱的聲音

輕度(2640分貝)：聆聽微弱聲音及耳語開始有困難

度(4155貝)難以聆聽遠距離聲音/需要別人提高音量

重(7190貝)嘈雜環境下難以聆聽，別人在極近的距離下才聽得到

度(91貝或以上)幾乎不能聽到聲音

常見問題

1. Lyman的身體有甚麼問題？

Lyman更自爆其中一邊耳仔...詳情請按此

2. 聽力受損的原因是甚麼？

聽力受損的原因與先天、遺傳及...詳情請按此

3. 聽力受損如何分級？

正常人的聽力...詳情請按此

 

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