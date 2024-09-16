聽歌大聲損聽力 每個鐘應唞唞

不少人閒時都愛聽歌，不過如果喜歡聽較嘈吵的音樂，或因環境太嘈而將音量調高，則可能會影響聽力。甘峰健康聽力中心美國註冊聽力師Karl Hui提醒，耳機音量應維持在約50%至60%，並在聽歌時每小時休息十分鐘，避免令聽覺神經受損。
聽力受損原因
正常聽力大約維持在-10至25分貝，一般測試範圍為250Hz到8,000Hz，如果聽力超出範圍，就代表開始出現問題。先天因素、疾病及長期的噪音也有機會日影響聽力，而現時最易引起問題的原因，主要是年紀導致退化、三高及長新冠。另外，長期睡眠不足、經常戴著耳機聽歌，都會影響聽力。
Karl指出，長期身處嘈吵的地方，例如演唱會、酒吧等也會有一定影響，「在這些地方逗留一段時間後，離開時會出現暫時性聽力損失如『耳齆(萌)』等。」
耳機音量最大60%
如想保護聽力，Karl建議，耳機音量應維持在50%至60%，及避免聽超過60分鐘，「每60分鐘休息十多分鐘再聽，另外盡量不要在很嘈吵的地方聽歌，因為那些情況會令人不自覺地將耳機音量調高，容易令聽覺神經受損。」其他保護聽力方法包括維持健康飲食習慣、充足睡眠及避免患上三高等疾病。
撞聾即聽力受損？
一旦聽力開始受損，最明顯的徵兆就是「撞聾」，有時聽到有時聽不到；第二個徵兆就是家中的電視機會開得很大聲，以及隔著房間叫他時聽不到等。如果想確認，就要做一個詳細的聽力測試，清晰知道耳朵哪個部分出現問題。
不過如果單純耳鳴，未必一定是聽力退化。Karl解釋，耳鳴一般可分為兩大類，第一類是聽力退化，可能出現連帶性耳鳴；另一類則是生活壓力過大，主要集中在較年輕人士身上，例如經常睡眠不足，很勞累時就有機會耳鳴，大部分人只要調整睡眠就可解決。
做聽力測試時，聽力師一般會先問診，以排除中耳、藥物或長期病患問題引起的聽力問題。聽力測試會在隔音房內進行，測試250Hz至8,000Hz的頻率及每一個音域是否在正常範圍等，報告會說明聽力程度，及是否需要使用助聽器等。
助聽器減認知負荷
聽力受損可分為輕微、中度、嚴重和深度4個程度，一般達到中度時，生活質素開始受影響。過去有研究顯示，持續的聽力下降可能會導致大腦聽覺皮質的活動減少，可能影響到其他腦區的活動及功能，及時使用助聽器能夠顯著改善長者的認知功能，如注意力、記憶力和執行功能等。
市面上助聽器分為四大類，包括開放式、耳背式、耳道式及深耳道式，患者應根據聽力程度及日常生活習慣選擇。