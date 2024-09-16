聽歌大聲損聽力 每個鐘應唞唞

正常聽力大約維持在-10至25分貝，一般測試範圍為250Hz到8,000Hz，如果聽力超出範圍，就代表開始出現問題。先天因素、疾病及長期的噪音也有機會日影響聽力，而現時最易引起問題的原因，主要是年紀導致退化、三高及長新冠。另外，長期睡眠不足、經常戴著耳機聽歌，都會影響聽力。 Karl指出，長期身處嘈吵的地方，例如演唱會、酒吧等也會有一定影響，「在這些地方逗留一段時間後，離開時會出現暫時性聽力損失如『耳齆(萌)』等。」

不少人閒時都愛聽歌，不過如果喜歡聽較嘈吵的音樂，或因環境太嘈而將音量調高，則可能會影響聽力。甘峰健康聽力中心美國註冊聽力師Karl Hui提醒，耳機音量應維持在約50%至60%，並在聽歌時每小時休息十分鐘，避免令聽覺神經受損。

耳機音量最大60%

如想保護聽力，Karl建議，耳機音量應維持在50%至60%，及避免聽超過60分鐘，「每60分鐘休息十多分鐘再聽，另外盡量不要在很嘈吵的地方聽歌，因為那些情況會令人不自覺地將耳機音量調高，容易令聽覺神經受損。」其他保護聽力方法包括維持健康飲食習慣、充足睡眠及避免患上三高等疾病。

撞聾即聽力受損？

一旦聽力開始受損，最明顯的徵兆就是「撞聾」，有時聽到有時聽不到；第二個徵兆就是家中的電視機會開得很大聲，以及隔著房間叫他時聽不到等。如果想確認，就要做一個詳細的聽力測試，清晰知道耳朵哪個部分出現問題。

不過如果單純耳鳴，未必一定是聽力退化。Karl解釋，耳鳴一般可分為兩大類，第一類是聽力退化，可能出現連帶性耳鳴；另一類則是生活壓力過大，主要集中在較年輕人士身上，例如經常睡眠不足，很勞累時就有機會耳鳴，大部分人只要調整睡眠就可解決。

做聽力測試時，聽力師一般會先問診，以排除中耳、藥物或長期病患問題引起的聽力問題。聽力測試會在隔音房內進行，測試250Hz至8,000Hz的頻率及每一個音域是否在正常範圍等，報告會說明聽力程度，及是否需要使用助聽器等。

