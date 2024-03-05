肌少症增長者跌倒風險 3動作預防

長者行路容易跌倒，可能是肌肉量不足，即肌少症。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎指，患有肌少症的長者在步行、平衡力、協調和整體體能均欠佳，或降低生活質素。想改善肌少症，除了在飲食上多補充蛋白質外，在家亦可做幾個動作預防。
降低生活質素
肌少症的主要症狀包括平路步行緩慢、手握力下降、整體行動吃力、容易跌倒及體重下降。肌少症可引起不同層面的問題，包括外出及日常社交等，部分患者會因此缺乏信心而抗拒前往較遠的地方活動，長久都會令他們的活動選擇減少及生活質素下降。
增跌倒風險
另外，在肌肉不足的情況下，難以幫助筋腱和關節分擔負荷，會較一般人容易出現痛症及受傷。由於平衡力、肌力不足，加上協調不佳，都可能增加了跌倒風險。鍾欣穎指，本港70歲以上的長者因跌倒引發併發症而導致離世的死亡率達17%，提醒長者要特別注意，有疑問時務必諮詢醫生意見。
預防肌少症3動作
動作一：蹲
1.雙腳略闊於肩站立，雙腿屈曲，上身微微傾前
2.臀部模仿「無影凳」動作，向後推和向下坐
動作二：登階踏步
1.右腳放於較高、平坦的安全位置，左腳站於平地
2.放於較高位置的腳發力踏上，模仿上樓梯動作
每邊做12至20下，完成後左右交換。
動作三：農夫步行
雙手自然垂低，並手握重量步行
(建議重量為體重的5至10%)
做以上動作時謹記量力而為！