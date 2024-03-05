肌少症增長者跌倒風險 3動作預防

長者行路容易跌倒，可能是肌肉量不足，即肌少症。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎指，患有肌少症的長者在步行、平衡力、協調和整體體能均欠佳，或降低生活質素。想改善肌少症，除了在飲食上多補充蛋白質外，在家亦可做幾個動作預防。

降低生活質素

肌少症的主要症狀包括平路步行緩慢、手握力下降、整體行動吃力、容易跌倒及體重下降。肌少症可引起不同層面的問題，包括外出及日常社交等，部分患者會因此缺乏信心而抗拒前往較遠的地方活動，長久都會令他們的活動選擇減少及生活質素下降。