肌肉撕裂處理不當 易再傷

肌肉撕裂簡單來說即是「拉傷」，但不要少看這個問題，如果處理不當，會增加下一次受傷的風險，甚或令身體出現代償，長遠引致其他肌肉勞損。因此建議肌肉撕裂患者及早求醫，有助肌肉加速康復，避免再次受傷。
註冊運動治療師陳嘉偉(Seth)表示，肌肉撕裂最常見部位是後腿的膕繩肌和腓腸肌，因為跑、跳都要用到，涉及到很大力量，「跟韌帶撕裂一樣，肌肉撕裂都分成三級，第三級最嚴重，九成或以上斷開；第二級介乎30%至60%；第一級最常見，多為普通拉傷。」
力量不足以縮回
要知道肌肉拉傷的成因，先要明白肌肉如何運作。陳嘉偉解釋，「肌肉是一組一組一同工作的，例如大腿的股四頭肌和膕繩肌，當屈膝的時候，膕繩肌是主動肌，股四頭肌是拮抗肌，伸直時角色反轉。拮抗肌用於拉住主動肌，控制好屈曲或伸直的幅度。」當肌肉處於離心收縮(肌肉發力中而同時不斷拉長)的頂點，要轉換為向心收縮(肌肉發力中而同時不斷縮短)時，例如膕繩肌在跑步時腳向前伸(離心收縮)，到著地一刻要抓住地面(轉為向心收縮)推進，若肌肉力量不足想縮短而不能縮短，就會造成撕裂。
確保良好修復
處理肌肉撕裂，傳統方法是「PRICE」即Protection(保護)、Rest(休息)、Ice(冰敷)、Compression(壓迫)、Elevation(抬高)，避免患處一直出血水腫。而運動治療和物理治療介入，就希望傷患可加速復原，肌肉纖維傷口能好好愈合，避免再次受傷。陳嘉偉續指，「休息3、4日後，可先做溫和的伸展，過程要避免出現痛楚。而伸展的目的是讓患處有更好血液循環，以及有助肌肉纖維可更好地修復。」
再進一步就有超聲波消炎、干擾波止痛，以及射頻治療，熱力可到達深層肌肉加強血液循環；其電磁波也令細胞的電位回復正常，恢復分解和吸收水分的能力，加快消腫。「到治療後期，會透過運動治療強化肌肉，與此同時，患處正形成結疤組織以及新的肌纖維組織，其排列未必很理想，還會有些黏連。我們會採用手法、射頻、筋膜刀等，確保肌肉有良好修復，配合運動治療中一些適當的拉扯和離心收縮訓練，令肌肉更強壯。」
強化肌肉多伸展
如果沒有適當的治療，陳嘉偉認為會容易出現兩種問題，「有些人因為簡單的拉傷沒有處理好，又或見可以正常走路，以為已完全康復，便去打波踢波，當突然收掣不及或一時反應遲鈍，就可能扭傷韌帶等造成嚴重傷患。另外，有些人因為痛楚避免患處用力，於是一拐一拐地走路，拐得多可能小腿、腰都痛；更甚者避免腳著地，久而久之腳腫、肌肉萎縮。」所以受傷後太早或太遲開始運動都不行，一個周詳的復康計劃十分重要，一級拉傷預計約3至4星期可復原，如屬二級則需8至12星期。
預防肌肉撕裂，需要強化肌肉以及多做伸展，避免肌肉太繃緊，維持肌肉在良好狀態。運動前熱身同樣重要，先提升關節活動範圍、活動能力、心跳率和身體溫度，以應付運動需要。可考慮做動態伸展，又或先跑步、原地深蹲，再做靜態伸展及一些簡單的練習，之後就可全情投入運動。