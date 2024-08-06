肌肉撕裂處理不當 易再傷

註冊運動治療師陳嘉偉(Seth)表示，肌肉撕裂最常見部位是後腿的膕繩肌和腓腸肌，因為跑、跳都要用到，涉及到很大力量，「跟韌帶撕裂一樣，肌肉撕裂都分成三級，第三級最嚴重，九成或以上斷開；第二級介乎30%至60%；第一級最常見，多為普通拉傷。」

力量不足以縮回

要知道肌肉拉傷的成因，先要明白肌肉如何運作。陳嘉偉解釋，「肌肉是一組一組一同工作的，例如大腿的股四頭肌和膕繩肌，當屈膝的時候，膕繩肌是主動肌，股四頭肌是拮抗肌，伸直時角色反轉。拮抗肌用於拉住主動肌，控制好屈曲或伸直的幅度。」當肌肉處於離心收縮(肌肉發力中而同時不斷拉長)的頂點，要轉換為向心收縮(肌肉發力中而同時不斷縮短)時，例如膕繩肌在跑步時腳向前伸(離心收縮)，到著地一刻要抓住地面(轉為向心收縮)推進，若肌肉力量不足想縮短而不能縮短，就會造成撕裂。

確保良好修復

處理肌肉撕裂，傳統方法是「PRICE」即Protection(保護)、Rest(休息)、Ice(冰敷)、Compression(壓迫)、Elevation(抬高)，避免患處一直出血水腫。而運動治療和物理治療介入，就希望傷患可加速復原，肌肉纖維傷口能好好愈合，避免再次受傷。陳嘉偉續指，「休息3、4日後，可先做溫和的伸展，過程要避免出現痛楚。而伸展的目的是讓患處有更好血液循環，以及有助肌肉纖維可更好地修復。」

再進一步就有超聲波消炎、干擾波止痛，以及射頻治療，熱力可到達深層肌肉加強血液循環；其電磁波也令細胞的電位回復正常，恢復分解和吸收水分的能力，加快消腫。「到治療後期，會透過運動治療強化肌肉，與此同時，患處正形成結疤組織以及新的肌纖維組織，其排列未必很理想，還會有些黏連。我們會採用手法、射頻、筋膜刀等，確保肌肉有良好修復，配合運動治療中一些適當的拉扯和離心收縮訓練，令肌肉更強壯。」

