肌肉流失｜跌倒骨折風險大增？6大關鍵營養 全面強肌+護關+健骨 提升長者行動力

香港連續七年蟬聯全球最長壽地區，面對社會持續高齡化，大眾日趨關注長者健康問題。據醫管局數據顯示，年屆65歲或以上的長者，平均每3人就有1人曾經跌倒，有高達75%更曾因跌倒而受傷，包括頭部重創和骨折，其中引致長者跌倒的元兇之一正是肌肉流失。有老人科專科醫生指出，隨著年紀增長，長者肌肉流失的問題會愈趨嚴重，膝關節壓力增加易引致跌倒及骨折風險，建議日常可透過運動及營養攝取方案來改善情況。

肌肉流失｜活動功能衰退 更會增心血管疾病風險

人體肌肉量發展至20至30多歲高峰後，便會開始逐漸下降，過去有研究指出，男性和女性的肌肉量自成年後平均每10年分別下降4.7%和3.7%。而相比肌肉量下降，肌肉力量下降的速度其實更快，有研究顯示，70歲以上的男性和女性長者的肌肉力量平均較年青人分別少了45%和37%。

肌肉量及肌肉力量下降，除了影響到身體活動能力，例如走路變得緩慢、上落梯級及提舉重物，甚至處理家務都感到乏力等，有研究更曾發現，肌肉量少的人士，罹患心血管疾病的風險會較正常肌肉量的人士為高，及容易出現三高和肥胖等問題。