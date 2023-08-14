肌肉無力、抽搐 小心漸凍人症

俗稱漸凍人症的肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)，患者會漸漸喪失活動能力，後期連說話和呼吸都出現困難，可是疾病未能根治。病友組織香港肌健協會剛設立香港首個漸凍人症患者資料庫，望大眾可多加關注，亦期望政府能提供更多支援。 香港肌健協會顧問醫生、復康科專科醫生郭子堅指，漸凍人症患者大多於50歲或以上發病，確診後存活時間由數個月至10年不等，常見為3年左右，「惟此症成因尚未清晰，九成患者沒有家族病史，與遺傳關係不大。」

肌肉逐漸退化萎縮 漸動人症患者負責肌肉運動的大腦細胞、腦幹細胞及脊髓前角細胞局部或同時壞死，引發一連串症狀。最初會出現肌肉無力、間中肌肉不自主抽搐，惟患者多不以為意；郭子堅續指，「常見是患者經常走路跌倒時才求醫。」患者除需要輪椅代步外，隨病程發展，舌頭肌肉及呼吸系統肌肉都會漸漸退化，前者影響溝通及吞嚥能力，容易嗆到，需要胃喉餵食；後者則可致呼吸困難，無力咳嗽而令痰涎積聚肺部，易感染肺炎等併發症，需要呼吸機的幫助。「惟患者思維、記憶、感官都正常，眼見自己逐漸變差、不能自理，或影響心理健康。」 確診平均需近一年 香港肌健協會早前建立了香港首個漸凍人症患者資料庫，數據估計涵蓋了23%香港患者。數據指出平均發病年齡為55.4歲，初次發病時53%出現手部肌肉無力，而腿部及口咽部肌肉無力亦分別佔42%及21%。值得留意是由求診到確診平均諮詢3.7個醫生、做5.4次檢查，及花了11.3個月。郭子堅解釋，「由於初期病徵與其他很多疾病相似，亦沒有單一檢測可以確診ALS，需要多個檢查排除其他問題方可確診。」