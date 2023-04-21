肝癌第三期肝腫瘤近13公分 積極治療現生機

肝癌治療的藥物選擇愈來愈多，療效也隨之提升，面對晚期的肝癌治療，逐漸出現新的契機，治療的選擇也變得多元。

過去肝癌治療的藥不夠好，若是晚期肝癌，主流治療方式多採姑息性治療，如：化療、標靶藥物治療或免疫治療等主流方法，通常預後不樂觀，但近幾年，肝癌治療的藥物選擇愈來愈多，療效也隨之提升，面對晚期的肝癌治療，逐漸出現新的契機，治療的選擇也變得多元，但卻也更仰賴癌症治療團隊的合作默契與溝通。

診斷肝癌三期 標靶治療有效

陳先生被診斷出肝癌第三期，肝腫瘤將近13公分，且侵犯到周遭血管，原本病人與家屬已經不抱希望，但羅東博愛醫院肝癌團隊不願放棄，幾次討論，一般外科宋睿祥醫師與血液腫瘤科林育靖醫師決定採取更積極的治療方式，在病人能夠負擔之下，以「經肝動脈灌注化療」搭配標靶藥物進行治療。

沒想到經過一年多的療程，肝癌團隊驚喜發現，陳先生腫瘤縮小到9公分，且影像上大部分的腫瘤看起來已壞死，本來不能手術，現在卻可以為陳先生手術摘除肝腫瘤，且摘下的腫瘤細胞也確實壞死，剩餘的肝臟沒有殘存癌細胞，讓陳先生重獲新生，非常感動。