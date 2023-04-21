肝癌第三期肝腫瘤近13公分 積極治療現生機

過去肝癌治療的藥不夠好，若是晚期肝癌，主流治療方式多採姑息性治療，如：化療、標靶藥物治療或免疫治療等主流方法，通常預後不樂觀，但近幾年，肝癌治療的藥物選擇愈來愈多，療效也隨之提升，面對晚期的肝癌治療，逐漸出現新的契機，治療的選擇也變得多元，但卻也更仰賴癌症治療團隊的合作默契與溝通。
診斷肝癌三期 標靶治療有效
陳先生被診斷出肝癌第三期，肝腫瘤將近13公分，且侵犯到周遭血管，原本病人與家屬已經不抱希望，但羅東博愛醫院肝癌團隊不願放棄，幾次討論，一般外科宋睿祥醫師與血液腫瘤科林育靖醫師決定採取更積極的治療方式，在病人能夠負擔之下，以「經肝動脈灌注化療」搭配標靶藥物進行治療。
沒想到經過一年多的療程，肝癌團隊驚喜發現，陳先生腫瘤縮小到9公分，且影像上大部分的腫瘤看起來已壞死，本來不能手術，現在卻可以為陳先生手術摘除肝腫瘤，且摘下的腫瘤細胞也確實壞死，剩餘的肝臟沒有殘存癌細胞，讓陳先生重獲新生，非常感動。
治療聚共識 多次修正處置
宋睿祥醫師表示，治療過程中，光是「經肝動脈灌注化療」這個處置，團隊間就必須透過一次又一次的討論與修正意見，才能讓治療順利完成。過程中，放射科、一般外科與血液腫瘤科在持續的溝通交流中，不只要請放射科透過X光影像在病人體內放置導管，還要確保能夠精準的放在腫瘤開口處，且為了方便病人日常生活，也特別會診心臟血管內科的醫師，協助於胸前(有別於傳統放置於鼠蹊部)放置便於進行化療的人工血管。
這一來一回的病情溝通與持續修正處置，都有賴團隊為了讓病人更好的共識、一致同意採取較困難且非主流的積極性治療方式，否則一般肝癌三期的病人要獲得治愈的可能性確實較低。
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