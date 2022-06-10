肝癌｜右肩痛屬肝癌徵兆

右肩痛屬肝癌徵兆

肝癌的發展相當快速，腫瘤只要約3至4個月時間便可長大一倍。就晚期肝癌而言，過往十多年的一線治療為口服標靶藥物，而近年的新治療方案為免疫治療組合，研究發現華人患者的整體存活期中位數由11.4個月倍增至24個月，值得患者考慮。 肝癌相當致命，本港每年因此症的死亡人數，達到每年新症數目的85%。香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，「肝臟是一個頗大的器官，腫瘤須長至一定程度才引發症狀，因此大部分個案確診時已屬晚期，令存活率急跌至以月計。」值得注意的是，右肩疼痛都是肝癌徵狀，因為肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，正好連接右肩神經，所以有此感覺，如同時有右上腹痛，就要及早求醫。

免疫標靶雙管齊下 當肝癌已經出現症狀，多數已屆晚期而難以經手術切除腫瘤，或以肝移植治療，而過去十多年的一線藥物治療為口服標靶藥，整體存活期中位數約12至14個月。近年免疫治療是為肝癌治療的一大突破，而免疫治療組合，即免疫治療藥物PD-L1抑制劑阿替利組單抗加上抗血管增生標靶藥物貝伐珠單抗，可有效延長患者存活期。邱宗祥解釋其原理，「癌細胞會抑制免疫T細胞的作用，就好像蒙了眼一樣，免疫治療就為T細胞除去眼罩，激活免疫能力殺死癌細胞；標靶藥就切斷癌細胞的血管供應，使其凋亡。」 延長存活期 一項國際研究發現，晚期肝癌患者使用免疫治療組合，相比第一代口服標靶藥，整體存活期中位數由13.4個月增加至19.2個月；無惡化存活期中位數亦由4.3個月延長至6.9個月，簡單來說即可分別減低惡化風險和死亡風險達35%和34%。如果只抽取華人組別的結果，整體存活期中位數則由11.4個月倍升至24個月。由於療效顯著，免疫治療組合已成為歐美等地的一線治療方案；惟本港並未將此納入常規治療，亦未提供相關資助，公院每次治療約需3至4萬港元。