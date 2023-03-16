肝癌｜Y90體內放射治療 助滅肝癌

Y90是一種直徑只有頭髮三分一粗幼的球體微粒，屬放射性同位素，會釋放出β射線，療程適用於原發性肝癌或其他癌症轉移至肝臟的病人(如轉移性結直腸癌和神經內分泌瘤)。港怡醫院放射科顧問醫生劉泳恆指出，「有文獻指Y90療程對原發性腫瘤客觀反應率高達88%，對擴散性腫瘤也有理想效果。」

據香港癌症資料統計中心數據顯示，肝癌是本港第三號癌症殺手。而釔-90(簡稱Y90)微粒選擇性體內放射治療(或稱放射栓塞術)，是近年治療肝癌方案之一，而大部分情況只需一次療程便可提升病人的生活質素。

有別於其他放射療程，Y90微粒選擇性體內放射治療是一種介入性放射治療。劉泳恆解釋，「Y90手術類似肝動脈栓塞療法，手術部分經由放射科醫生負責，不同的是它並非藉微球體堵塞輸送營養給腫瘤的血管，而是將微球體注射於腫瘤的供應血管，然後釋放輻射殺死腫瘤。」由於此療程需要詳細的術前評估，整個治療團隊(包括來自腫瘤科、外科、核子醫學、放射科和物理學的專家)須通力合作和互相配合，才能達致理想的治療效果及確保病人的安全。

副作用較少

傳統體外放射治療(俗稱電療)一般需要多次療程才能達致效果，亦容易出現皮膚發紅、乾燥、痕癢、起水泡或脫皮等不良反應及其他副作用；而Y90屬於體內放射治療，相對來說副作用較低，亦沒有一般肝動脈血管栓塞療程帶來的疼痛。

劉泳恆表示，「雖然Y90是很高輻射劑量的療程，但傷害肝臟或其周邊器官的風險相對較低，比較常見的副作用包括療程後一周左右出現食慾不振、腹痛及疲倦等，情況普遍會於一個月內回復正常。」此外，Y90亦可視為輔助治療。

術前須評估

雖然Y90手術大多只需單次療程，但因需精準導入，所以手術前須先做一次模擬手術以評估病人是否適合有關療程。劉泳恆解釋，「模擬手術時，醫生會經肝動脈注入巨聚合蛋白(TcMAA)，然後透過核子醫學掃描以觀察其分布狀態，如果肝腫瘤吸收了大量這種蛋白質，而正常的肝組織吸收得很少，就代表患者適合Y90療程。」

一般而言，在模擬手術後7至14天便可以進行正式的Y90療程。劉泳恆補充，現可經手腕動脈放置導管進行Y90手術，相比傳統股動脈介入的好處是傷口較小、復原更快、術後出血的風險亦較小。雖然患者接受Y90手術後會較快康復，但始終這屬於高輻射療程，建議出院一星期內避免到人多擠迫的地方，即不適宜在人與人之間距少於一米的地方逗留太久，亦建議在療程後兩星期內避免與小孩或孕婦接觸。Y90能為中至晚期肝癌患者帶來希望，惟肝功能太差或腫瘤太大的患者未必適合，應先與主診醫生商量合適的治療方案。