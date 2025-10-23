肝硬化點算好？配合飲食「咁樣調整」控制症狀 醫：完全戒酒、唔食生嘢

喝酒傷肝是真的！秀傳醫療體系中部院區黃士維院長指出，酒精在肝臟代謝時會產生有毒物質，可引發肝細胞發炎、死亡，最後形成疤痕組織，長期飲酒持續傷害肝臟，最終就可能導致肝硬化；一旦出現腹水併發症，如果不積極治療將影響患者存活期。相對地，及早預防和治療，並配合飲食習慣調整，避免攝取酒精、生食等，則有機會避免病情持續惡化！
醫揭肝硬化多元成因 乙、丙肝、酒精、脂肪皆為元兇
甚麽是肝硬化？黃士維院長解釋，肝臟若長期受傷，健康的肝細胞逐漸被疤痕組織取代，導致肝臟變硬、功能變差，過濾血液中毒素、製造蛋白質、儲存能量和幫助消化等工作都會無法正常運作。
持續飲酒讓肝臟來不及完全修復，傷害持續累積、恐引發酒精性肝硬化。此外，乙型或丙型肝炎未獲妥善治療，可能會變成慢性肝炎，長期下來導致肝臟反覆發炎受傷，是常見的肝硬化原因。
就算沒有飲酒習慣，仍可能罹患「非酒精性脂肪肝」，與肥胖、糖尿病及高血脂有關。當肝臟堆積太多脂肪，會引起發炎反應，如果不控制也有演變成肝纖維化甚至肝硬化的風險。最後，包括自體免疫性肝炎及遺傳性疾病，如血色素沉著症、威爾森氏症等等也是肝硬化的可能原因，但相對較少見。
肝硬化治療有「1目標」 4類飲食不要碰！
黃士維院長說明，肝硬化治療以阻止肝臟繼續受損、保護剩餘肝功能為首要目標。雖然疤痕組織形成後通常難以完全恢復，但透過適當治療有助延緩疾病進展、改善生活品質，治療方案將考量肝硬化原因、嚴重程度和患者個人情況等，選項涵蓋各類藥物治療和肝臟移植。
肝硬化治療需配合飲食限制，黃院長強調，患者應避免攝取以下4類飲食：
- 酒精飲料：即使小量酒精也可能加重肝臟負擔，不管原本的病因為何，所有肝硬化患者都必須完全戒酒，包括含酒精的藥物。
- 高鹽食物：高鹽食物會導致體內水分滯留，加重腹水和水腫，特別是已出現腹水的患者，要嚴格限制攝取，包括醃漬品、加工肉類、罐頭食品、調味料、鹹餅乾等都應盡量避免。
- 高脂肪和油炸食物：肥肉、油炸食品、全脂乳製品、椰奶等高脂食物，會讓肝臟處理脂肪的壓力增加、加重病情，應選擇低脂或脫脂替代品。
- 生食和未煮熟的食物：肝硬化患者免疫力下降，應避免吃生食或未完全煮熟的食物，如魚生、生菜沙律、生雞蛋等，以減少細菌感染風險。食物應徹底煮熟再吃，預防可能的食源性感染。
肝硬化早期無明顯症狀 晚期合併「腹水」未治療死亡風險增
黃士維院長指出，肝硬化早期可能沒甚麼明顯症狀，或者只有輕微不適，隨著病情發展，患者可能會開始感到疲倦、沒胃口、體重減輕、噁心和右上腹不舒服，到晚期肝功能嚴重受損，除了明顯可見的黃疸，甚至可能因毒素累積在血液引發「肝性腦病」，出現精神混亂、記憶力變差，嚴重時甚至會昏迷。
肝硬化出現腹水，表示疾病已經進展到較嚴重的階段，黃士維院長表示，如果未積極治療，約半數患者可能於1至3年內死亡，考慮個別患者情況差異，存活時間取決於肝功能受損程度、併發症嚴重程度及治療效果等因素。
肝硬化雖然嚴重，但透過早期發現和治療，多數患者仍有機會保有生活質素。黃院長也提醒，應定期檢查肝功能，不喝酒、均衡飲食、適度運動，都能守護肝臟健康，如果有任何肝臟相關問題，應趁早就醫檢查，別等到症狀明顯才處理。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】