肝硬化點算好？配合飲食「咁樣調整」控制症狀 醫：完全戒酒、唔食生嘢

黃士維院長表示，即使小量酒精也可能加重肝臟負擔，不管原本的病因為何，所有肝硬化患者都必須完全戒酒。

喝酒傷肝是真的！秀傳醫療體系中部院區黃士維院長指出，酒精在肝臟代謝時會產生有毒物質，可引發肝細胞發炎、死亡，最後形成疤痕組織，長期飲酒持續傷害肝臟，最終就可能導致肝硬化；一旦出現腹水併發症，如果不積極治療將影響患者存活期。相對地，及早預防和治療，並配合飲食習慣調整，避免攝取酒精、生食等，則有機會避免病情持續惡化！

醫揭肝硬化多元成因 乙、丙肝、酒精、脂肪皆為元兇

甚麽是肝硬化？黃士維院長解釋，肝臟若長期受傷，健康的肝細胞逐漸被疤痕組織取代，導致肝臟變硬、功能變差，過濾血液中毒素、製造蛋白質、儲存能量和幫助消化等工作都會無法正常運作。

持續飲酒讓肝臟來不及完全修復，傷害持續累積、恐引發酒精性肝硬化。此外，乙型或丙型肝炎未獲妥善治療，可能會變成慢性肝炎，長期下來導致肝臟反覆發炎受傷，是常見的肝硬化原因。

就算沒有飲酒習慣，仍可能罹患「非酒精性脂肪肝」，與肥胖、糖尿病及高血脂有關。當肝臟堆積太多脂肪，會引起發炎反應，如果不控制也有演變成肝纖維化甚至肝硬化的風險。最後，包括自體免疫性肝炎及遺傳性疾病，如血色素沉著症、威爾森氏症等等也是肝硬化的可能原因，但相對較少見。