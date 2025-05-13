肝腫瘤排球咁大！三合一療法助免於癱瘓之苦

57歲麻糬伯平常都會到菜市場叫賣手工麻糬，一年多前曾因肝癌就醫，經採用栓塞治療後效果頗佳，但他疏於追蹤，去年感覺起床後，手腳總是使不上力氣，包麻糬時也經常掉落。他原本以為是年紀大不以為意，但之後漸漸舉步維艱，家人察覺狀況有異，連忙帶他至亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民門診就醫檢查，才發現肝癌不幸復發，癌細胞已經擴散，其中有一顆將近5公分大的腫瘤壓迫到頸部第五節，幾乎快吃光整塊骨頭，肝腫瘤體積也如排球般大。

肝癌疏於追蹤而變大變多 易發生骨轉移 王博民主任指出，當肝癌被發現時間太晚、體積太大、數量太多，或是腫瘤已經侵犯到大血管時，癌細胞就很有可能會隨著血液、淋巴循環，轉移肝內其他部位或體內其他器官，包括肺臟、骨頭、腎上腺及淋巴結等。其中骨轉移大多數發生在胸椎或腰椎，頸椎轉移則是十分罕見，這類患者症狀往往特別嚴重，甚至「脊椎有可能會斷掉」。

三合一積極治療降低腫瘤活性 患者恢復行動力 經與神經外科醫生討論麻糬伯的案例後，建議先以減壓手術清除部分癌細胞，再以維持器固定脊椎結構，之後銜接放射治療，清除殘留在頸椎的癌細胞，總算讓麻糬伯先恢復部分行動能力。 等待狀況穩定期間，醫療團隊同步安排檢查，果然發現肝臟內竟藏有一顆長達20公分的巨大腫瘤，已經堵塞左肝門靜脈，並不適合栓塞治療。評估後，決定採用「免疫療法」與「標靶藥物」，同時加入為期4周、每周5天，共20次放射治療(光子刀)療程。經積極治療後縮小至約8公分，而且已完全失去活性。王博民主任解釋，雖然腫瘤殘留體積不小，但由於已無活性，幾乎不會再對人體進行攻擊，也不具轉移能力，因此毋須進一步處理或引流，而患者如今也大幅恢復行動力，生活重新回到常軌，有如重生一般。