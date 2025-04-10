股市大跌極厭世壓力大？營養師教吃12種食物穩定情緒

近期股市波動牽連甚廣，容易令人出現不愉快情緒。營養師指出，如果情緒不穩定可以透過一些食物來改善問題，她推介吃12種食物有效提升心情之餘，亦有助你擺脫壓力。

12種食物穩定情緒 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，面對台股暴跌和連假後抑鬱情緒，可能需要穩定一下情緒。以下是12種有助於提升心情的食物： 1. 豆漿 富含色胺酸，有助合成血清素，提升心情。無糖或低糖豆漿是優質蛋白質的來源，適合下午想喝飲料或在減肥期間飲用。 2. 番石榴 富含維他命C，有助於腎上腺素的合成，促進正向思考。番石榴低熱量，咀嚼過程中也能穩定情緒，並且有助於消化。適合當作點心也不怕致肥，更有通便效果。 3. 抹茶 含有較高的L-茶胺酸，有效減緩焦慮。搭配抹茶牛奶或無糖乳酪，既美味又能帶來療癒感。 4. 蠔 這些海鮮含有牛磺酸，能調節中樞神經，緩解壓力，並促進身體健康。 5. 南瓜籽 富含鎂，有助情緒穩定，並能控制血糖，避免情緒波動。 6. 菠菜、通菜 深綠色蔬菜富含葉酸，幫助合成血清素，維持良好心情，葉酸是維他命B9，屬於水溶性營養素，其他含葉酸蔬菜如紅莧菜、蘆筍、椰菜花、番薯葉、小棠菜。 7. 黑朱古力 可可成分有助於減少抑鬱症狀，適量的可可鹼能提升幸福感，並有助於緩解經前不適。 8. 牛油果 富含Omega-3脂肪酸，有助於維護大腦健康和情緒管理。有研究指，午餐加牛油果有助降低食慾，並提升飲食滿意度。

9. 鯖魚、三文魚 這些魚類含有色胺酸和Omega-3，能有效減少抑鬱，色胺酸是幫助血清素形成的一環，對情緒、食慾和睡眠均有正面影響。 10. 泡菜、味噌、乳酪 發酵食物富含益生菌，有助刺激多巴胺分泌並降低壓力，好菌有助維持消化道健康，令人心情順暢。建議早餐無糖乳酪、午餐味噌湯、晚餐點小盤泡菜。 11. 紅辣椒 辛辣食物有助於釋放壓力，提高情緒。建議使用新鮮辣椒或天然辛香料，避免過度調味，增加身體負擔。 12. 黑芝麻 富含鈣質，有助於穩定情緒，維護體內神經系統健康，並能放鬆肌肉，搭配豆漿或牛奶食用效果更佳。 李婉萍提醒，與情緒相關的營養素，如鈣、鎂、葉酸和色胺酸，對調節情緒、心血管、神經及肌肉狀態，甚至連睡眠和食慾也有一定影響。她提醒可以主要在以下來源取得營養素： 鈣質：最常見於乳製品、豆製品。

鎂：堅果如像芝麻、腰果。

葉酸：深綠色蔬菜。

色胺酸：魚肉。