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健康
2025-04-10 20:30:00

股市大跌極厭世壓力大？營養師教吃12種食物穩定情緒

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股市大跌極厭世壓力大？營養師教吃12種食物穩定情緒

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近期股市波動牽連甚廣，容易令人出現不愉快情緒。營養師指出，如果情緒不穩定可以透過一些食物來改善問題，她推介吃12種食物有效提升心情之餘，亦有助你擺脫壓力。

12種食物穩定情緒

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，面對台股暴跌和連假後抑鬱情緒，可能需要穩定一下情緒。以下是12種有助於提升心情的食物：

1. 豆漿

  • 富含色胺酸，有助合成血清素，提升心情。無糖或低糖豆漿是優質蛋白質的來源，適合下午想喝飲料或在減肥期間飲用。

2. 番石榴

  • 富含維他命C，有助於腎上腺素的合成，促進正向思考。番石榴低熱量，咀嚼過程中也能穩定情緒，並且有助於消化。適合當作點心也不怕致肥，更有通便效果。

3. 抹茶

  • 含有較高的L-茶胺酸，有效減緩焦慮。搭配抹茶牛奶或無糖乳酪，既美味又能帶來療癒感。

 4. 蠔

  • 這些海鮮含有牛磺酸，能調節中樞神經，緩解壓力，並促進身體健康。

5. 南瓜籽

  • 富含鎂，有助情緒穩定，並能控制血糖，避免情緒波動。

6. 菠菜、通菜

  • 深綠色蔬菜富含葉酸，幫助合成血清素，維持良好心情，葉酸是維他命B9，屬於水溶性營養素，其他含葉酸蔬菜如紅莧菜、蘆筍、椰菜花、番薯葉、小棠菜。

7. 黑朱古力

  • 可可成分有助於減少抑鬱症狀，適量的可可鹼能提升幸福感，並有助於緩解經前不適。

8. 牛油果

  • 富含Omega-3脂肪酸，有助於維護大腦健康和情緒管理。有研究指，午餐加牛油果有助降低食慾，並提升飲食滿意度。
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抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

 9. 鯖魚、三文魚

  • 這些魚類含有色胺酸和Omega-3，能有效減少抑鬱，色胺酸是幫助血清素形成的一環，對情緒、食慾和睡眠均有正面影響。

10. 泡菜、味噌、乳酪

  • 發酵食物富含益生菌，有助刺激多巴胺分泌並降低壓力，好菌有助維持消化道健康，令人心情順暢。建議早餐無糖乳酪、午餐味噌湯、晚餐點小盤泡菜。

11. 紅辣椒

  • 辛辣食物有助於釋放壓力，提高情緒。建議使用新鮮辣椒或天然辛香料，避免過度調味，增加身體負擔。

12. 黑芝麻

  • 富含鈣質，有助於穩定情緒，維護體內神經系統健康，並能放鬆肌肉，搭配豆漿或牛奶食用效果更佳。

李婉萍提醒，與情緒相關的營養素，如鈣、鎂、葉酸和色胺酸，對調節情緒、心血管、神經及肌肉狀態，甚至連睡眠和食慾也有一定影響。她提醒可以主要在以下來源取得營養素：

  • 鈣質：最常見於乳製品、豆製品。
  • 鎂：堅果如像芝麻、腰果。
  • 葉酸：深綠色蔬菜。
  • 色胺酸：魚肉。

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