肥胖｜男士中年必然會發福？中年大肚腩坐視不理 隨時誘發慢性疾病及三高！學會3招減肚腩 K.O.中年健康危機

步入中年，各位男士有沒有發現自己肚子越來越大，穿衣服不似年輕時好看，成個人感覺很不精神？當你低頭時，看到的是肚腩而不是自己的腳，很明顯你已經「中年發福」！事實上，大肚腩不僅影響外觀，長期腹大便便，亦證明肚內積累大量垃圾和毒素，體內脂肪含量高更容易引起三高及慢性疾病。想擺脫「中年發福」危機，學會以下3招即可有效減肥腩，重拾自信與健康！

想健康減肥且不反彈，第一招就是調節飲食，養成良好的飲食習慣。先限制熱量但要注意營養均衡，少吃高脂肪食物，多吃新鮮蔬菜及水果如綠葉蔬菜、蘋果等，含大量纖維素，可以幫助身體消耗脂肪，促進腸道排出毒素，達到減肥的效果。另外亦要注意烹調方式，少油、少糖、少鹽、少加工及少吃精緻澱粉。

長期久坐於電腦前、玩手機、煲劇，脂肪堆積在腹部，肚子自然越來越大！切記飯後不要馬上坐下或躺下，不妨外出散散步，或做家務，讓自己動起來。減少久坐生活後，亦可嘗試多做運動，簡單的快步走、跳繩，以至跑步、游泳、騎自行車等，找一項自己感興趣的運動，每天鍛煉30分鐘，長期堅持下，就能有效減掉大肚腩，讓身體越來越健康。

第三招：少飲酒、高糖飲品 多飲五青汁

不少男士都喜歡飯後或閒時與朋友「啤一啤」，喝酒聊天，但其實飲用過多的酒精類及高糖飲品，它們會在體內轉化成脂肪，容易致肥。一起把酒轉成每日一杯五青汁，齊齊喝出健康！

很多人對於五青汁的印象都是又苦又澀，有「草青味」，加上覺得要現榨太麻煩而有所卻步。「五青習慣 五青汁」一沖即飲取代現榨，絕對是忙碌都市人的好幫手！「五青習慣 五青汁」以5種有機青蔬濃縮製成，包括苦瓜、西芹、青椒、青瓜及青蘋果，苦瓜含豐富的苦瓜素，是糖分剋星，能退火解熱、降三高；青瓜含大量鉀，能代謝多餘鹽分，消除下半身水腫；青椒其辣椒素能刺激唾液和胃液分泌，幫助消化、排除毒素，且含大量維生素C，提升抗氧化能力；青蘋果含有豐富的果膠及單寧酸，能促進蠕動排除毒素和廢物；西芹則幫助順暢排空。另外，配方更加入天然的蘆薈精華和綠茶萃取，有助改善酸性體質，激活新陳代謝，無澀味，不寒涼，不肚瀉，除了可沖水飲用外，亦可以將五青汁加入牛奶、豆漿或乳酪，製作不同風味的五青汁飲用方式，做代餐或甜品都得，簡單又營養。