肥胖 飲食習慣差 易患膽管癌

膽管匯通肝、膽、胰，尾段接通十二指腸，負責輸送膽汁到腸道以助消化。香港港安醫院—荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管兼外科顧問醫生馬家榮指當患上膽管癌，大多呈危急症狀時才發現已是中至晚期而影響存活期，加上近年發現因肥胖及日常不良飲食習慣致誘發膽管癌的情況愈見普遍，故絕不可輕視。 膽管癌按病灶位置分為三大類：第一類是肝內膽管癌，即是腫瘤長在肝臟內；第二類是肝門膽管癌，發生在肝外膽管與肝臟相接的一帶位置，又名Klatskin Tumour，屬於肝外膽管癌；第三類是遠端膽管癌，腫瘤在總膽管尾段，壺腹前的一截，也屬於肝外膽管癌。相關症狀會因類別而有所不同。

現黃疸或已損肝功能 馬家榮解釋，患肝內膽管癌主要先出現全身倦怠、無胃口、體重驟降，當腫瘤長近肝臟表面或變大時，上腹有脹迫感或疼痛。到呈黃疸時，或代表肝內膽管的閉塞範圍已大到影響整個肝功能。肝門型膽管癌則因較普遍會有肝外膽管阻塞而多先出現黃疸，或兼排出紅茶色尿液、灰白色糞便。一旦腫瘤阻塞總膽管而併發急性膽管炎，除了黃疸，還兼有發高燒、發冷及右上腹至右背劇痛，年長患者甚或可「跳過」這些症狀而直接出現心跳加速、低血壓症，甚至敗血症休克的危險情況。 進食未煮熟淡水魚高危 膽管癌的高危因素，除了原發性膽管硬化症，先天性膽管構造異常、膽管囊腫之外，以亞洲人較多患的肝內膽管癌而言，常見有：一、因習慣進食未煮熟淡水魚(包括鯇魚、大頭魚)而感染肝吸蟲(包括中華肝吸蟲)，並隨日子使膽管發炎、閉塞而致病；二、肝結石反覆感染；三、乙型肝炎；四、中央肥胖及非酒精性脂肪肝炎，因為會惡化肝臟環境而增加發病率。 術前要打通膽管 馬家榮表示，手術切除腫瘤是膽管癌的根治性治療，但患者能否做切除手術取決於當時身體狀況、肝功能、腫瘤大小、位置是否聚集大量血管及神經、有否轉移等。若併發急性膽管炎，更須先利用內鏡逆行胰膽管造影(ERCP)或經皮膚經肝膽管引流術(PTCD)打通膽管，確定病情受控後，才可考慮做手術切除腫瘤。