肥膏有害 研究：肌肉內脂肪 增加嚴重心臟病風險

心臟病是十分常見及主要的致死原因，除了肥胖、三高及缺少運動等因素之外，脂肪分布也可能是引發心臟病的重要因素。因為有研究發現，正常體重的人，若肌肉內脂肪多，都會增加發生嚴重心臟病的風險，反映脂肪的數量和分布也可以提示心臟病的風險。
跟進669名人士6年
該項研究有 669 名平均年齡為 63 歲的參加者，他們因心肌缺血而出現胸痛或呼吸困難等症狀，但本身沒有冠狀動脈疾病的情況或病史。研究人員利用心臟正電子電腦掃描檢測參加者的心臟功能，並測量每名參加者軀幹部分的脂肪和肌肉數量及分布，從而計算出脂肪肌肉比率，即肌肉內脂肪與總肌肉加脂肪的比例。
在6年的追蹤期間，研究團隊記錄所有參加者因心臟病、心衰竭等病患而住院或死亡的情況，發現肌肉內脂肪最多的人，由心臟病引起的住院及死亡風險均較高，而肌肉較多的人則承受較低的風險。
易有冠狀微血管功能障礙
分析顯示，肌肉內脂肪更多的人較容易發生心臟血管出現異常血流，這情況又稱為冠狀微血管功能障礙，可以增加心臟病發死亡及住院的風險；總括而言，脂肪肌肉比率增加1%，冠狀微血管功能障礙風險便上升2%，日後出現嚴重心臟病風險則增加7%，而增加的風險並不受其他已知心臟病風險因素、體重指數或皮下脂肪的影響。有關研究已刊載在《European Heart Journal》。
研究作者指出，了解肌肉內脂肪與心臟病的關係可以幫助識別高風險群組，比單看體重或體形能提供更多訊息，讓醫生作出更準確的評估和診斷，從而降低心臟病相關的住院及死亡。