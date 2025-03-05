肥膏有害 研究：肌肉內脂肪 增加嚴重心臟病風險

心臟病是十分常見及主要的致死原因，除了肥胖、三高及缺少運動等因素之外，脂肪分布也可能是引發心臟病的重要因素。因為有研究發現，正常體重的人，若肌肉內脂肪多，都會增加發生嚴重心臟病的風險，反映脂肪的數量和分布也可以提示心臟病的風險。

跟進669名人士6年

該項研究有 669 名平均年齡為 63 歲的參加者，他們因心肌缺血而出現胸痛或呼吸困難等症狀，但本身沒有冠狀動脈疾病的情況或病史。研究人員利用心臟正電子電腦掃描檢測參加者的心臟功能，並測量每名參加者軀幹部分的脂肪和肌肉數量及分布，從而計算出脂肪肌肉比率，即肌肉內脂肪與總肌肉加脂肪的比例。

在6年的追蹤期間，研究團隊記錄所有參加者因心臟病、心衰竭等病患而住院或死亡的情況，發現肌肉內脂肪最多的人，由心臟病引起的住院及死亡風險均較高，而肌肉較多的人則承受較低的風險。