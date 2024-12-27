肩痛治療新曙光 40歲女士一個月內即告別長久肩痛

一位40歲女性患者因肩關節疼痛嚴重影響到上班情緒，夜間睡覺翻身壓到亦會痛醒，導致上班痛苦、下了班又無法好好休息，雖然嘗試過各式復健治療，但經常好了一天，隔天仍恢復疼痛，為此花費不少時間和金錢。後續就醫，經過磁力共振檢查揪出病因所在，並成功透過微創肩關節鏡手術於一個月內就告別疼痛，活動角度也大幅進步，再也不用為肩部苦惱。

肩關節是最大活動關節之一 肩關節鏡有效處理肩關節困擾 安南醫院骨科醫生方啓榮表示，肩關節是人體活動角度最大的關節之一，肩部疼痛和功能障礙已成常見的日常困擾，但隨著醫療技術的進步，微創「肩關節鏡」漸發展為治療相關問題的創新選擇。 肩關節鏡的適應症廣泛，包括：肩關節旋轉肌腱斷裂、肩關節不穩定、五十肩、關節唇撕裂及骨刺等問題。透過肩關節鏡，可以在關節內清楚查看受損的組織，並進行必要的修復。相比傳統開放手術，肩關節鏡的切口小、出血少，術後的疼痛感也明顯減輕，使患者承受的生理及心理壓力皆大幅降低。

肩關節鏡術後恢復速度快 配合早期復健以極大化生活質素 除了提高手術效能外，方啓榮醫生指出肩關節鏡的另一大優勢，在於術後恢復的速度。他提到，許多患者在手術後不到一周，便可開始進行輕度的康復鍛煉，甚至有部分患者在手術當天或隔天，就可進行早期的活動及鍛煉，助患者在更短的時間內重回工作及運動，極大化改善生活品質。 方啓榮醫生表示，早期的復健對於肩關節鏡手術後的恢復至關重要。通常會根據患者的具體情況制訂個人化復康計劃，其後，隨著康復的深入，患者可以逐步增加活動強度，最終達到恢復推舉及舉重等多項功能的目標。

長期肩痛的患者不要拖 盡早就醫有新興術式幫助改善 方啓榮醫生強調，肩關節鏡技術的興起，不僅象徵肩部手術的一大進步，其處理多樣適應症和快速恢復的特點，亦成為不少患者的優先選擇。他建議長期深陷於肩痛的患者，如果歷經一段時間的復健治療依舊無明顯進展，應盡早至就近醫療院所檢查，尋求專業醫生的診療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】