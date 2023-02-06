肩膀甩骹駁唔返？一招復位精準、復原快

使用電腦斷層術中定位協助盂唇微創復位手術，不僅傷口小(僅有1公分左右)、血流少，並且手術時間與恢復時間皆縮短，讓患者盡早能恢復到日常生活。

48歲陳姓女患者，因摔倒造成右肩膀疼痛並難入眠，一開始被認為只是單純的右肩脫臼，被「喬」了幾次卻都無法成功。最後至醫院骨科看診，經醫師診視後，安排進行電腦斷層掃描檢查，確定患者肩膀非單純脫臼，而是右肩前盂唇脫落，因此必須進行手術治療。

肩盂唇損傷 常見這些原因所致

童綜合醫院骨科王叔昂醫師說明，盂唇位在肩胛骨與手臂間的關節處，附著於關節盂周圍的軟骨細胞組織，可以穩定肩關節，並避免關節360度旋轉活動時脫臼。常見造成肩盂唇損傷的原因有運動時反覆的拉扯動作，或者受到外力強大撞擊。