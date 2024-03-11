肩部訓練｜肩袖肌群提高肩關節穩定性 強化岡下肌及小圓肌助手臂外旋

上一次提及訓練三角肌的運動，但肩關節又何止這一組肌肉？其實與它相關的肌肉多達十數組，而與三角肌一樣值得訓練的肌肉就要數到肩袖肌群，因為它們可以將肩膊拉回適當的位置、令身形更好看之餘，也可穩定肩關節，減低運動時受傷風險。

肩袖肌群分為岡上肌、岡下肌、小圓肌和肩胛下肌，當中岡上肌和肩胛下肌幫助手臂外展和內旋，日常動作和其他訓練都會用到，因此較強未必需要獨立訓練；而岡下肌和小圓肌則助手臂外旋動作，相對較弱，故今日的運動將針對它們作訓練。