肩頸痛拉筋｜4個健身伸展動作提升肩關節活動範圍

肩關節的靈活性在身體眾多關節中數一數二，不過平常的生活中，未必用得盡其活動範圍，以致它變差時，都未必感受得到，最多只是背脊痕想搲又搲不到。不妨每天做一做這4個小練習，讓肩關節回復應有活動範圍，除方便抓癢之外，亦有助其他訓練。
肩頸痛拉筋｜動作1
- 選取合適強度的橡筋帶，雙手握住放於身體後方，並用力將橡筋帶拉緊。
- 肩胛骨往中間收，手臂於身後往上提起。
- 做15至20次為一組，做2組。
肩頸痛拉筋｜動作2
- 左手先拿一條毛巾，於頭後方垂於身後，右手從身後捉住毛巾另一端。
- 如果是左手邊柔韌度不足，就用右手發力向下拉，直至左肩感到拉扯；如果是右手邊有問題，則用左手發力向上提，直至右肩感到拉扯。若問題出自另一個方向，則相反動作。
- 重複動作15至20次，做2組。保持暢順呼吸。
肩頸痛拉筋｜動作3
- 類似動作一，不過不用橡筋帶，而是一手捉住另一手的手掌。
- 肩胛骨往中間收，手臂於身後往上提起。
- 做15至20次為一組，做2組。
肩頸痛拉筋｜動作4
- 坐於地上，一邊手肘靠住膝蓋，並拿著一個啞鈴。
- 肩胛的外旋肌肉發力，對抗啞鈴重量，令手臂緩慢地下垂。
- 另一手幫助扶起啞鈴至最高點，然後重複步驟2。
- 做15至20次為一組，做2組。