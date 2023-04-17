肩頸痛｜肩頸肌肉緊繃、痠痛引頭痛 竟是肌筋膜發炎作祟

肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻。而其特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，而且按壓痛點時會有傳導痛。

家庭、工作兩頭燒的王女士因長時間勞損，肩頸肌肉常有緊繃、痠痛感長達5、6年之久，後來竟引發頭痛，半夜常難以入眠，嚴重影響生活。她曾試過推拿、穴道按摩、熱敷及復健等方式均不見成效，最後求助臺中慈院復健醫學部，經診斷是肌筋膜疼痛症候群引起的頸因性頭痛。

肌筋膜疼痛症 肩頸肌肉好緊繃

蔡森蔚主任指出，肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻。而其特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，而且按壓痛點時會有傳導痛。王女士因肩頸緊繃轉移至頭痛，就是典型例子。

蔡森蔚主任說，常見的膏肓痛、肩胛痛等，病人多誤以為是其他器官引起的疾病，承受許多不必要的檢查，建議發現這些病徵的人可諮詢復健科醫師。