肺動脈栓塞 可致右心衰竭

身體不同部位的血管出現栓塞，會引致不同疾病，例如腦血管栓塞會中風、冠心動脈栓塞導致心肌梗塞；肺動脈也有可能栓塞，嚴重的話可以令右心衰竭而致命。 心臟科專科醫生方恩恆表示，人體的循環系統分動脈系統和靜脈系統，「心臟泵血會通過動脈將氧氣、養分供應全身；然後經靜脈回流到右邊心臟。右心會再泵血，經過肺動脈到達肺部交換氣體，之後再回到左心形成一個循環。」當深層靜脈血管出現栓塞，部分血栓或會脫落，並隨血流去到肺動脈，引致肺動脈栓塞。

徵狀有輕重之分 肺動脈栓塞常見徵狀包括氣促、心口痛，方恩恆續指，「視乎有多少肺部血管受影響，症狀嚴重程度也有不同。例如輕微的會感到『頭輕輕』，較嚴重的話會因為供血不足而暈倒；若部分肺組織因供血問題壞死，更可能咳血；最危險是當血栓阻塞肺動脈，令右心泵血壓力大增而導致衰竭的話，便會有生命危險。」由於深層靜脈血管栓塞與肺栓塞息息關，患者或同時出現一邊腳紅腫熱痛。 由於徵狀頗常見，增加了診斷的難度，而患者亦未必察覺事態嚴重，往往到血壓低、暈倒等情況才急症入院。方恩恆指出，「醫生會為患者驗血，檢測心臟酵素、BNP，前者偵測心臟肌肉有否受損，後者屬心衰竭指數。另外會做心臟超聲波及影像掃描作出診斷。」 血栓形成原因 血栓在血管內形成，主要原因有三。 1. 血流靜止：急性入院例如斷大腿骨、又或做完手術，須住院幾天並且不能下床。 2. 凝血系統問題：癌症患者、服食荷爾蒙補充劑或避孕藥、孕婦，加強了凝血功能。 3. 血管內壁受損：血管內壁受損會釋放一些物質，令血塊更易形成。情況較少見。