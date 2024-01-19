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健康
2024-01-19 04:28:41
日報

肺炎後遺症嚴重 咳濃痰早求醫

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肺炎後遺症嚴重 咳濃痰早求醫

肺炎後遺症嚴重 咳濃痰早求醫

最近因為新冠和流感的夾擊，不少人都會有幾聲咳。如果沒有適當地處理病情，更有可能發展成肺炎，嚴重的話可導致長期肺部損傷、肺功能減退等後遺症。因此如有咳嗽徵狀，尤其咳出黏稠，甚至帶黃綠色或帶血的痰，必須及早求醫。

呼吸系統科專科醫生譚子雋表示，肺炎是指肺部組織的感染和發炎，可以影響單一肺葉或雙肺。「最常見是由細菌感染引起，例如肺炎球菌、退伍軍人桿菌和結核桿菌等。其次是病毒感染，其他還可因為真菌、寄生蟲感染，又或吸入有害物質導致肺炎。」

呼吸系統科專科醫生 譚子雋

譚子雋指小朋友、長者及慢性疾病患者，會有較大風險患肺炎。

或伴隨發燒胸痛

患有上呼吸道感染不一定會導致肺炎，但也會增加肺炎風險。至於患者如何分辨自己的肺部有否受感染，譚子雋指，「上呼吸道感染常伴隨鼻塞、喉嚨痛和咳嗽，而咳嗽可能是乾咳或有小量痰。肺炎的咳嗽通常帶痰，多見較黏稠，且可能伴有發燒、胸痛和呼吸困難等症狀。要留意單憑咳嗽未必能準確區分，有懷疑應及早求醫。」

肺部 纖維化 肺炎

若肺部出現纖維化，將減低肺活量，影響肺功能。

肺功能或受損

肺炎可以引致多種併發症，在長者、慢性疾病患者或免疫功能受損者中較易出現，例如肺膜炎、敗血症和呼吸衰竭，可以引致嚴重後果，甚至死亡。譚子雋續指，「即使能夠從肺炎康復，部分患者亦須面對後遺症。」
‧肺纖維化：肺組織因感染和發炎而纖維化，即結締組織增生，導致肺功能受損。
‧肺膿腫和膿胸：即肺組織形成膿液塊。膿胸是指膿液積聚在肺膜周圍的情況。
‧支氣管擴張症：支氣管擴張使呼吸道容易受到感染和炎症的侵害。

適當治療可康復

肺炎治療取決於引致肺炎的原因，醫生亦會透過肺炎嚴重指數(Pneumonia Severity Index)和CURB-65評分系統等工具，評估患者的風險，並制訂個人化治療方案。譚子雋解釋，「細菌性肺炎通常使用抗生素治療，而病毒性肺炎則主要針對症狀作支持性治療。充分休息、充足的水分攝入、退燒藥物和症狀緩解藥物可能會用於緩解症狀。情況嚴重者則需要入院處理。大多數健康的人在得到適當治療後可以康復，但恢復的時間因病情的嚴重程度和個人的健康狀況而有所不同。治療過程中，遵從醫生的指示並完成整個療程非常重要。」

做好個人衛生

要預防肺炎，可以接種肺炎球菌疫苗和流感疫苗，減少感染風險，尤其長者、幼兒、長期吸煙者或患有慢性疾病的人士。另外，雖屬老生常談，保持良好個人衛生、勤洗手、避免與患者接觸、保持社交距離、定期清潔和消毒常接觸的表面，都有助預防感染。而保持均衡飲食、充足睡眠、適量運動和減壓，則可增強個人免疫力。

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