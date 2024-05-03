肺癌四期腦轉移！竟活6年還能爬富士山 她如何辦到？

一位女性上班族確診肺腺癌第四期，進行手術切除肺部及腦部轉移的腫瘤，陷入悲觀絕望！除了積極治療，也加入病友社團、學習轉變心境，甚至能攀爬富士。（示意圖）

「罹癌，是人生的分隔點，不是生命的終點。」抗癌6年的「口木」2018年時確診肺腺癌第四期，進行手術切除肺部及腦部轉移的腫瘤，陷入悲觀絕望！她積極治療，加入病友社團、學習轉變心境，甚至能攀爬富士山，「第二人生依然可以創造精彩。」台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民鼓勵，現在已有良好的治療工具，只要配合醫囑治療，利用基因檢測、特殊染色找到合適的治療方式，病友仍有很大的機會維持生活品質。

找回生命控制感

「口木」不煙不酒，咳嗽了半年，一就醫檢查竟發現肺部長了腫瘤，還發生腦轉移，陷入恐慌與絕望！罹癌後停薪留職接受治療，動手術切除肺部及腦部轉移的腫瘤，生活沒有重心，心情更顯低落。

「與癌症共處是重要課題！」口木加入病友社團，找到照顧身體的方法，也找到認同感與歸屬感。她術後接續服用第二代標靶藥物，5年下來，面對常見的副作用，會跟醫生討論，也跟社團交流經驗，找到更好的解決策略。

口木4個月後重回職場轉變心境，「罹癌前，工作追求完美；罹癌後發現，不需『完美』，只要『夠好』就好。」透過調整工作量、運動，學習活在當下，品嘗美食、旅遊，讓生活充滿價值。

她立下目標「一年一大山」，從登山前的體能訓練、台灣小百岳與合歡山，直到確診5周年送給自己一個禮物，攀上富士山，「爬山的過程會累會喘，體力上很辛苦，透過這個歷程能找回生命的控制感。」