肺癌發病、死亡人數都佔最多！營養師公開「顧肺飲食6大要訣」有效降風險

根據最新統計資料，「肺癌」為香港發病人數最多的癌症，且多年來皆為死亡率最高的癌症。肺癌病人存活率較低，主要是因為早期肺癌無明顯徵兆，等到出現顯著症狀時，診斷已多為晚期，每2個確診個案即有1個為第4期，晚期個案佔六成以上。
預防肺癌 這3種飲食型態才夠力
國泰綜合醫院營養師洪可珎指出，由多篇研究文獻進行系統性回顧的結果顯示，「多攝取蔬菜、水果、魚、白肉、全穀類的飲食型態」、「地中海飲食」，以及「得舒飲食」，有顯著較低的肺癌發生風險。
而若攝取較多加工肉品、紅肉、精緻榖類的飲食型態者，則有較高的肺癌發生風險。針對吸煙者、曾吸煙者進行的次群組分析，仍維持相同的趨勢，但後續仍需更多研究來證實。
營養均衡是關鍵 提升身體防禦功能
洪可珎說，多元化的均衡飲食比補充單項食物更加重要，因為健康的飲食型態可以攝取到充足的營養素，如蛋白質、Omega-3脂肪酸、不飽和脂肪酸、維生素A、維生素C、維生素E、鋅、硒、植化素、膳食纖維等，能夠維持正常生理機能運作，增加肌肉量，調節發炎反應，維護身體防禦功能，有助於預防肺癌。
「我的餐盤」跟著吃 預防慢性疾病發生
洪可珎分享，「我的餐盤」將六大類食物之每餐建議份量化為六口訣，用餐時只要按照口訣來攝取各類食物，就可以吃到均衡又營養的一餐。
一、每天早晚一杯奶(乳製品類)
☆重要營養素：蛋白質、鈣、維生素B2、生素A、益生菌。
★建議攝取食物：鮮奶、奶粉、保鮮奶、無糖乳酪。
1杯乳製品類約為240毫升，乳糖不耐者可以從每天小量開始嘗試食用，或選擇含有益生菌(能幫助分解乳糖)的乳品。
二、每餐水果拳頭大(水果類)
☆重要營養素：醣類、膳食纖維、維生素C、植化素。
★建議攝取食物：選擇當季、在地、各種顏色的多樣化水果。
1份約女生拳頭大，或飯碗的6至7分滿。可以連皮吃的水果，應盡量洗淨連果皮一起食用。
三、菜比水果多一點(蔬菜類)
☆重要營養素：膳食纖維、維生素A、葉酸、鉀、鐵、鈣、植化素。
★建議攝取食物：選擇當季、在地、各種顏色的多樣化蔬菜。
攝取分量要比水果再多一些，可以多選擇深色蔬菜及蕈菇類。
四、飯跟蔬菜一樣多(全穀雜糧類)
☆重要營養素：醣類、膳食纖維、維生素B群、維生素E。
★建議攝取食物：每天至少1/3的主食選擇原態未精製的全榖、雜糧、根莖，如糙米、全麥、燕麥、蕎麥、玉米、糙薏仁、小米、藜麥、番薯、芋頭、南瓜、山藥、紅豆、綠豆、栗子、蓮子等。
五、豆魚蛋肉一掌心(豆魚蛋肉類)
☆重要營養素：蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素B群、鐵。
★建議攝取食物：魚類、水產類；蛋、雞、牛、豬；黃豆、豆腐、豆干。
避免攝取肥肉、油炸及過度加工的食品。
六、堅果種子一茶匙(油脂與堅果種子類)
☆重要營養素：不飽和脂肪酸、維生素E、鋅、硒。
★建議攝取食物：除了適量的烹調用植物油，如橄欖油、苦茶油、芥花油、亞麻籽油等，盡量每餐要吃一茶匙或是每天吃一湯匙的無調味堅果種子類。
肺癌遠離你 飲食與生活習慣相輔相成
洪可珎叮嚀，「我的餐盤」符合健康成年人的飲食建議，三餐共約供應熱量2,000大卡，若有疾病飲食或其他營養需求，請依循醫生與營養師的飲食建議。而每種食物都有不同的營養，相輔相成、缺一不可，因此均衡飲食，多喝水，配合不吸煙，適當運動及休息，預防環境危險因子，定期篩檢，才能全面防護，遠離肺癌。
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