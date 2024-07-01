肺癌發病、死亡人數都佔最多！營養師公開「顧肺飲食6大要訣」有效降風險

國泰綜合醫院營養師洪可珎指出，由多篇研究文獻進行系統性回顧的結果顯示，「多攝取蔬菜、水果、魚、白肉、全穀類的飲食型態」、「地中海飲食」，以及「得舒飲食」，有顯著較低的肺癌發生風險。

根據最新統計資料，「肺癌」為香港發病人數最多的癌症，且多年來皆為死亡率最高的癌症。肺癌病人存活率較低，主要是因為早期肺癌無明顯徵兆，等到出現顯著症狀時，診斷已多為晚期，每2個確診個案即有1個為第4期，晚期個案佔六成以上。

預防肺癌 這 3 種飲食型態才夠力

國泰綜合醫院營養師洪可珎指出，由多篇研究文獻進行系統性回顧的結果顯示，「多攝取蔬菜、水果、魚、白肉、全穀類的飲食型態」、「地中海飲食」，以及「得舒飲食」，有顯著較低的肺癌發生風險。

而若攝取較多加工肉品、紅肉、精緻榖類的飲食型態者，則有較高的肺癌發生風險。針對吸煙者、曾吸煙者進行的次群組分析，仍維持相同的趨勢，但後續仍需更多研究來證實。