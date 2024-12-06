胃中竟取出矽膠手套與電池！醫警告：誤食恐致嚴重併發症並危及生命

台灣南投一名約40歲男性因為感到腹脹、噁心、嘔吐多日，家人起初懷疑他消化不良，但自行服用胃散數日仍未改善，便至衛生福利部南投醫院就醫。透過內視鏡檢查發現胃有不明異物，經由外科許家榮醫生進行腹腔鏡微創手術取出一雙矽膠手套。矽膠在胃裡面可能停留一段時間，但無法順利被胃酸消化，才會變得又黑又硬卡在十二指腸，導致無法消化、嘔吐等不適症狀，所幸手術後症狀便獲得緩解，術後不到一周出院。另一名約32歲男性則是吞了4顆AA電池被送至急診就醫，藉由X光可看到電池在患者的胃部及十二指腸，經肝膽腸胃科黃耀光醫生透過內視鏡手術，成功將電池取出，術後隔日便可出院。

腸胃內科與消化外科醫療團隊合作，外科許家榮醫生表示誤食異物的治療，會依病人個別狀況來決定處置方式。若異物卡在食道或胃時，會評估狀況後使用內視鏡進行檢查及取出。但若異物過大，像是上述提及的矽膠手套，無法順利使用內視鏡夾出時，或是異物已經抵達腸道，但可能卡在小腸，無法順利自行排出等狀況時，可能就要透過手術才能解決問題。

醫生呼籲不要嘗試吞食，家人在家也要盡量收好鈕扣電池、尖銳物品避免小孩誤食；老年人的部分除了簡化家中物品擺放，可以在物品包裝上寫上大字的警告字眼，降低誤食的機會。

家中物品收好以免小孩老人誤食 嚴重併發症可能危及生命

醫生呼籲不要嘗試吞食，家人在家也要盡量收好鈕扣電池、尖銳物品避免小孩誤食；老年人的部分除了簡化家中物品擺放，可以在物品包裝上寫上大字的警告字眼，降低誤食的機會。由於吞入異物的嚴重程度可大可小，要看異物是否尖銳或是否有腐蝕性，以及異物停留在體內的位置及時間長短而定，部分非尖銳的異物大多可以等待身體自然排出，但如果不慎誤食的異物有危險性，例如扣針、鈕電或巴克球等，建議盡快就醫取出，避免造成嚴重的併發症。

被誤食的異物五花八門，不論是因為好奇心、身心障礙者、老人或幼童誤食等狀況，南投醫院外科許家榮醫生提醒，誤食可能會引發嚴重併發症，異物可能造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及性命。

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