胃氣脹解決｜香口膠及有氣飲品等7種避免飲食方法

食物可以引起胃氣，而日常有7種習慣會增加胃氣出現，若能戒掉這些壞習慣，例如少喝酒、遠離有氣飲料，加上多郁動等，都能減少胃氣脹的情況。

薄荷茶或薑茶助減輕胃氣脹 喝茶：飯後飲一杯薄荷茶或薑茶，有助減輕胃氣脹，原因是薄荷有助放鬆能促進氣體排出的肌肉，而薑茶則有助胃部排空，但患有胃酸倒流的人則不直飲用薄荷茶。

練 瑜伽 ：輕柔的瑜伽姿勢，如嬰兒式或貓式，有助於緩解與脹氣相關的腹部不適感。

：輕柔的瑜伽姿勢，如嬰兒式或貓式，有助於緩解與脹氣相關的腹部不適感。 避免嚼香口膠：咀嚼香口膠時會吞嚥大量空氣，自然容易導致脹氣和脹氣。 偶然出現胃氣脹很正常，但若每次用餐後都感到不適，就可能需要找醫生檢查一下，看看是否胃腸道消化功能或健康出了問題。 香口膠吞咗會痴住條腸？小朋友誤吞壞處包括窒息