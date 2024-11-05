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健康
2024-11-05 16:00:00

胃氣脹解決｜香口膠及有氣飲品等7種避免飲食方法

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偶然出現胃氣脹很正常，但若每次用餐後都感到不適，就可能需要找醫生檢查一下。(互聯網圖片)

偶然出現胃氣脹很正常，但若每次用餐後都感到不適，就可能需要找醫生檢查一下。(互聯網圖片)

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食物可以引起胃氣，而日常有7種習慣會增加胃氣出現，若能戒掉這些壞習慣，例如少喝酒、遠離有氣飲料，加上多郁動等，都能減少胃氣脹的情況。

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  • 多喝水：胃氣脹可能令人不想喝水，但喝一點水能讓消化道暢順運作，加快腸道蠕動，有助減輕脹氣。
  • 常散步：大餐過後不要攤在梳化或臥著休息，出去散步走動一下，可以刺激胃運動，減少脹氣，有研究指只要5到10分鐘的散步便足以減輕胃氣脹的症狀。
  • 喝酒：酒精會減慢消化，增加水瀦留，產生肚脹胃脹等感覺。
  • 遠離有氣飲料：汽水或碳酸等有氣飲料，當中的氣體困在胃內時，就會造成脹氣。

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薄荷茶或薑茶助減輕胃氣脹

  • 喝茶：飯後飲一杯薄荷茶或薑茶，有助減輕胃氣脹，原因是薄荷有助放鬆能促進氣體排出的肌肉，而薑茶則有助胃部排空，但患有胃酸倒流的人則不直飲用薄荷茶。
  • 瑜伽：輕柔的瑜伽姿勢，如嬰兒式或貓式，有助於緩解與脹氣相關的腹部不適感。
  • 避免嚼香口膠：咀嚼香口膠時會吞嚥大量空氣，自然容易導致脹氣和脹氣。

偶然出現胃氣脹很正常，但若每次用餐後都感到不適，就可能需要找醫生檢查一下，看看是否胃腸道消化功能或健康出了問題。

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