飲酒｜冇飲醉就對健康冇害？酒精唔好諗得太簡單

小酌怡情？喝酒助眠？在現代社會中，酒精性飲料的觸及性相當高，且常自然的融合在各類型社交活動中，導致許多人容易忽略，它其實是具有「依賴性」的成分。衛生福利部國民健康署菸害防制組提醒，無論飲用何種酒類，都會增加各種健康和社會危害的風險，包含精神和行為障礙、肝硬化、某些癌症和心血管疾病等主要非傳染性疾病；亦可能發生道路交通事故、暴力和自殺造成的傷害，且值得注意的是，這些風險會隨著飲酒量、飲酒頻率及單次飲酒量的增加而上升。

飲酒沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，此外，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險，更不適合喝酒。

根據國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心於西元2022年1月發布的研究調查顯示，臺灣地區「有害酒精使用」盛行率介於9.85%至12.45%之間。何謂有害酒精使用？其定義為酒精使用障礙確認檢測(Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT)中，所獲分數≥ 8分者。

將檢測表所得的數字加總起來，即為酒精使用疾患確認檢測的得分，若男性總分≧8分，女性≧4~6分，代表飲酒情形已達到問題性飲酒的程度，需進一步評估或建議尋求專業協助。

喝酒易臉紅？小心飲酒提高罹癌及認知障礙風險

飲酒沒有安全量，即使小量也會有致癌風險，此外，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及認知障礙的風險，更不適合喝酒；更何況喝酒會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群(ARDS)等嚴重併發症的風險，在新冠肺炎防疫期間避免喝酒，更能維持良好的抵抗力。

根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒(或相當於20g酒精量)，女性不超過半罐啤酒(或相當於10g酒精量)，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒及被哺乳嬰兒的健康，應避免攝入酒精。