胃痛｜胃氣頂壓力作祟 麥皮糙米愈食愈脹

胃痛、胃氣、胃頂、胃酸……小小一個胃可以引起諸般不適。各種胃部疾病是常見的都市病，很多人都會以胃藥解決。註冊中醫師倪詠梅表示，臨床上很多胃病都找不出原因，照完胃鏡也一無所獲，最後發現是由壓力引起。還有不少人的胃痛都和麥皮、糙米這些較粗纖維的食物有關。

「曾有一名四十多歲男士多年胃痛，一直的表現都是胃部悶痛，而且很易脹氣。吃完東西後胃很快就會脹起，明顯覺得『氣頂』，但胃氣卻很難才吐到出來。」倪詠梅指，病人做過胃鏡及幽門螺旋菌檢查，發現有輕微胃炎及幽門螺旋菌，吃了幽門螺旋菌的藥後，菌已消失，而胃氣胃痛問題仍然存在。

失去食慾

「於是他轉而看中醫，看看有否方法處理胃氣問題。他的問題已進展到未吃東西也會胃脹，嚴重時隔著衣服也看到胃部突出，穿T恤十分難看。而胃中總有一團氣令他非常辛苦，也開始沒有食慾。」倪詠梅指出，中醫學認為胃氣要下行才是正常，如果出現胃氣，就是「胃失和降」，是胃部功能失調的表現。