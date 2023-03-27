胃痛｜胃氣頂壓力作祟 麥皮糙米愈食愈脹

胃痛、胃氣、胃頂、胃酸……小小一個胃可以引起諸般不適。各種胃部疾病是常見的都市病，很多人都會以胃藥解決。註冊中醫師倪詠梅表示，臨床上很多胃病都找不出原因，照完胃鏡也一無所獲，最後發現是由壓力引起。還有不少人的胃痛都和麥皮、糙米這些較粗纖維的食物有關。
「曾有一名四十多歲男士多年胃痛，一直的表現都是胃部悶痛，而且很易脹氣。吃完東西後胃很快就會脹起，明顯覺得『氣頂』，但胃氣卻很難才吐到出來。」倪詠梅指，病人做過胃鏡及幽門螺旋菌檢查，發現有輕微胃炎及幽門螺旋菌，吃了幽門螺旋菌的藥後，菌已消失，而胃氣胃痛問題仍然存在。
失去食慾
「於是他轉而看中醫，看看有否方法處理胃氣問題。他的問題已進展到未吃東西也會胃脹，嚴重時隔著衣服也看到胃部突出，穿T恤十分難看。而胃中總有一團氣令他非常辛苦，也開始沒有食慾。」倪詠梅指出，中醫學認為胃氣要下行才是正常，如果出現胃氣，就是「胃失和降」，是胃部功能失調的表現。
高纖食物難消化
「詢問之下，原來近月他一個人要負責兩個人的工作，壓力非常大。而且又驗出膽固醇高，於是決定減肥，早餐主要是牛奶麥皮，而晚餐多數吃糙米飯。麥皮、糙米、十穀米、番薯等高纖食物雖然健康，可是十分難以消化。如果病人脾胃虛弱，進食上述難消化食物後，脾胃就會『過勞』，消化力更加弱，更易積存胃氣，因此由進食後出現胃氣，惡化到不進食也有胃氣。因為胃『和降』的功能大減，不能把胃氣向下傳送。」倪詠梅認為，噯出胃氣對腸胃有利，可是當脾胃十分虛弱時，胃氣會難以噯出，令病人感覺非常難受。
疏肝和胃減困擾
倪詠梅續指，一些粗纖維難消化的健康食物，比較適合消化功能正常的人士。如果本身有胃痛、胃氣、胃脹的人士，應用其他方式減重或消除膽固醇，例如飲食中減少油分，或是多做運動等，待腸胃正常才可以吃粗纖食物。「壓力是香港人胃氣問題的常見原因，中醫稱為『肝氣犯胃』。試想我們生氣時是不是覺得有股氣在身體谷住？當面對壓力時，這股氣無處可去，而病人脾胃又弱的話，就會導致脹氣、胃痛，甚至胃酸等情況。因此臨床上很多時輕微的胃潰瘍、胃酸、胃氣、胃脹，仔細查問之後原來都和壓力有關。中醫可以用疏肝和胃的藥物去提升腸胃功能及放鬆情緒，從而減輕胃部問題。」
陳皮佛手泡茶
胃氣脹人士可以多吃陳皮、佛手、柚皮來化氣。倪詠梅解釋，「陳皮可以泡水飲，每次5元大小泡一杯茶已可以。而佛手不是煲湯的佛手瓜，是類似檸檬的植物，芳香但不酸，可在藥材店購買，每次2隻手指公分量來泡茶便可。柚子皮和陳皮有類似功效，現在日式零食有糖漬檸檬皮、柚子皮，也有一定的化氣作用。」