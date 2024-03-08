胃癌元兇是幽門螺旋菌！　醫建議「6類人」及早篩檢

幽門螺旋桿菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號兇手。

幽門螺旋菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，雖然其發現是一場意外，亦很晚才被醫界發現，卻是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號兇手。安南醫院消化內科病房主任郭立夫提及，許多人收到體檢報告時，若血液中的幽門螺旋菌抗體呈陽性，常會感到不知所措自己是否感染幽門螺旋菌，於是拿體檢報告至診間諮詢。

診斷幽門螺旋菌 常見2大檢查方式

郭立夫主任分享診斷幽門螺旋菌的方法，分成「非侵入性」和「侵入性」兩大類：非侵入性檢查方式包括幽門螺旋菌吹氣測試、抽血和糞便檢查，其中幽門螺旋菌吹氣測試是現在最普遍的方法，病人會先在一個集氣袋吹氣，然後服用一種名為碳13的測試藥丸，服藥後30分鐘，再重複吹氣於另一個氣袋，便可知道幽門螺旋菌感染是陰性或陽性；另一抽血檢測抗體方式，通常需進一步檢測，因此較少作為檢測的標準。至於侵入型檢查，則是胃鏡檢查時，夾取一塊組織採樣進行化驗。

因此，如果發現血液中有幽門螺旋菌抗體時，仍需要再次進行呼氣檢測或胃鏡組織採樣，才能確定是否感染幽門螺旋菌。