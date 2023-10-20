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健康
2023-10-20 11:30:25

胃部功能疲弱不能忽視 8個健胃飲食策略提升腸胃機能(下)

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飲食

你有沒有消化不良、胃脹氣滯等情況困擾？當腸胃機能因為日常生活及飲食不節而有所減弱時，就要從飲食及習慣入手改進。上次分享了4個健胃策略，今次再講解另外4個策略，立即實行以改善腸胃機能！

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5. 三餐定時兼細嚼慢嚥

規律的飲食節奏能養成胃腸定時開工的習慣，進食時更要細嚼慢嚥，讓唾液充分浸潤食物及磨碎，也能讓大腦有足夠的時間知道身體正在進食，藉以減少過度進食。若經常三餐不定時，胃液分泌也會變得紊亂，消化亦會受到影響。

三餐定時

若經常三餐不定時，胃液分泌也會變得紊亂，消化亦會受到影響。

6. 飯水分離

很多人喜歡進食時配一杯飲品，或以湯水為一餐的開始。其實飯前半小時至飯後一小時內不宜喝水，若進餐時覺得口渴也宜小量湯水適度潤喉即可。因為過多水分會降低胃部消化食物的效率，甚至可能刺激胃酸過度分泌，加重胃酸倒流的情況。

飯水分離

過多水分會降低胃部消化食物的效率，甚至可能刺激胃酸過度分泌。

7. 飯後散步助消化

如果你用餐後常有飽滯感覺，可以考慮在用膳後散步10至15分鐘，幫助腹部肌肉收縮和放鬆，促進腸胃蠕動，反之若餐後坐著甚至躺臥不動，胃部容易受周圍組織擠壓而損害消化機能。

散步

用餐後常有飽滯感覺，可以考慮在用膳後散步10至15分鐘。

8. 順應節氣飲食

農曆二十四節氣是古人透過觀察自然氣候變化而衍生出來，可以幫助我們利用當造食物的寒熱屬性平衡節氣的影響，例如春天宜養肝，夏天則要清熱排毒、健脾利濕，秋燥則宜涼潤，潤肺生津，到了冬天便要溫補禦寒。

24節氣

農曆二十四節氣是古人透過觀察自然氣候變化而衍生出來。

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