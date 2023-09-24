胃酸倒流不是小問題 日日火燒心 傷及食道可致癌！

你試過出現火燒心、胃酸湧上等胃酸倒流的症狀嗎？每當症狀浮現時，很多人可能只吞粒胃藥或止痛藥，待不適稍退後便以為沒事了，卻不知可能已經患上胃酸倒流。不要以為它只是胃酸湧出胃部的小問題，而是一種可能引起癌變的疾病！

癌前病變

我們的食道表面的黏膜，由鱗狀上皮細胞覆蓋，但反覆不斷上湧的胃酸，會侵蝕細胞令受傷及自我修復，過程容易令細胞出現變異，轉成長型柱狀上皮細胞，這種病變稱為巴洛氏食道症(Barrett's esophagus)，屬於食道癌的癌前病變。

巴洛氏食道症可以按細胞型態分為無分化不良、低度或高度分化不良，當中高度分化不良的巴洛氏食道症，每年約有7%的機會轉變成食道癌。