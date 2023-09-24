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健康
2023-09-24 11:30:02

胃酸倒流不是小問題 日日火燒心 傷及食道可致癌！

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火燒心

你試過出現火燒心、胃酸湧上等胃酸倒流的症狀嗎？每當症狀浮現時，很多人可能只吞粒胃藥或止痛藥，待不適稍退後便以為沒事了，卻不知可能已經患上胃酸倒流。不要以為它只是胃酸湧出胃部的小問題，而是一種可能引起癌變的疾病！

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癌前病變

我們的食道表面的黏膜，由鱗狀上皮細胞覆蓋，但反覆不斷上湧的胃酸，會侵蝕細胞令受傷及自我修復，過程容易令細胞出現變異，轉成長型柱狀上皮細胞，這種病變稱為巴洛氏食道症(Barrett's esophagus)，屬於食道癌的癌前病變。

巴洛氏食道症可以按細胞型態分為無分化不良、低度或高度分化不良，當中高度分化不良的巴洛氏食道症，每年約有7%的機會轉變成食道癌。

巴洛氏食道症

反覆不斷上湧的胃酸，會侵蝕細胞令受傷及自我修復，過程容易令細胞出現變異，轉成長型柱狀上皮細胞，這種病變稱為巴洛氏食道症。

約一成風險致巴洛氏食道症

外國研究顯示，胃酸倒流患者約有5%至10%的機會患上患巴洛氏食道症，而診斷此病不能單靠臨床症狀，而是需要利用胃鏡觀察食道至胃部的黏膜是否出現異常，並拿取樣本進行病理化驗。

暴飲暴食

避免急促進食、暴飲暴食，少吃消夜都有助紓緩胃酸倒流。

改善飲食習慣

對於低風險的巴洛氏食道症，可以透過藥物及定期追蹤處理，若變癌風險較高則要考慮接受手術治療。同時，患者亦需要正視引起食道病變的源頭——胃酸倒流，其實大部分患者只要改變生活及飲食習慣，加上藥物幫助，便可以有效控制胃酸，預防食道癌。

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