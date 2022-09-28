胃酸倒流點算好？教你三招遠離腸胃不適

20歲李姓大學生，在中秋連續假期中，因節慶食用過多月餅柚子，放假完後又不飲食節制，經常與朋友大吃大喝，此外時間也不固定，近日發現吃飯後肚子容易脹氣，尤其在進食油炸類食物後20分鐘後便覺得悶脹，咽中微微刺痛，咽喉搔癢，聲音嘶啞，一直想清喉嚨，容易打嗝，朋友告訴他口中充滿酸味，十分難聞，因而尋求醫師治療。
甚麼是胃酸倒流？
衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，前述大學生的問題是胃酸倒流，是一般門診常見到的疾病，通常在胸骨後側有灼熱感為最主要表現。發病的原因是因為下食道括約肌(LES)過多或暫時性放鬆造成胃酸倒流，造成胃中內容物向上逆流至食道、肺、或口咽部而成的症狀。台灣的盛行率約15%至25%左右，一般與體重過重、進食高油脂食物進食、吸煙較為有關。
胃酸倒流兩大症狀 你中了嗎？
賴博政醫師說明胃食道逆流有兩大症狀：
- 胸骨後側灼熱感：因為下食道括約肌鬆弛、食道蠕動作用障礙，小部分的食團無法順利吞嚥，也些未被口水中和掉的食團便會上流至食道及咽中，經由刺激後造成胸口後側灼熱感。
- 口中酸水上逆：因為酸水過多，通常在進食完後30至60分鐘後明顯加重，或是飲食完後並無好好休息，等待消化，便做些彎腰、平躺等改變姿勢都會造成症狀誘發。
此外，還有一些不典型的症狀，如胸痛、吞嚥吞難、喉炎、肺炎、口水多、打嗝、反覆咳嗽、耳鳴等，都是胃酸倒流可能造成的症狀，疾病表現複雜多樣，若遷延多時才去就診，長時間下來有可能導致癌變。
中醫如何看待胃酸倒流呢？
賴博政醫師說明，中醫古籍常提到「噯氣」，或「吐酸」、「吞酸」，都泛指現今所提到胃酸倒流。《內經》提到諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱……熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢。說明胃酸倒流是因為脾胃虛弱為本，感受邪氣、飲食過量、情緒起伏造成氣上逆，伴有酸水上擾的現象，一般與脾、胃、肝有關，病情拖得愈久更有可能造成寒熱錯雜的現象。
掌握三招 緩解胃中不適
胃酸倒流除了用在醫師指示下用藥物及針灸治療外，平時的習慣養成也很重要，兩者並用才有可能達到相輔相成的效果，賴博政醫師分享平日就能做到的三招，遠離腸胃不適。
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