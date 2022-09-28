胃酸倒流點算好？教你三招遠離腸胃不適

20歲李姓大學生，在中秋連續假期中，因節慶食用過多月餅柚子，放假完後又不飲食節制，經常與朋友大吃大喝，此外時間也不固定，近日發現吃飯後肚子容易脹氣，尤其在進食油炸類食物後20分鐘後便覺得悶脹，咽中微微刺痛，咽喉搔癢，聲音嘶啞，一直想清喉嚨，容易打嗝，朋友告訴他口中充滿酸味，十分難聞，因而尋求醫師治療。

甚麼是胃酸倒流？

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，前述大學生的問題是胃酸倒流，是一般門診常見到的疾病，通常在胸骨後側有灼熱感為最主要表現。發病的原因是因為下食道括約肌(LES)過多或暫時性放鬆造成胃酸倒流，造成胃中內容物向上逆流至食道、肺、或口咽部而成的症狀。台灣的盛行率約15%至25%左右，一般與體重過重、進食高油脂食物進食、吸煙較為有關。