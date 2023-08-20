胃酸倒流｜研究：長期用質子泵抑制劑或增加失智風險

肥胖、壓力及不良飲食習慣等因素可引致胃酸倒流，產生火燒心及腸胃不適等症狀，而質子泵抑制劑(PPI)是常用及有效紓緩症狀的藥物，但一項最新研究顯示，長期服用PPI的患者，出現認知障礙症的風險比未有用藥者高三成。
比較4個組別
該項由美國國家衛生研究院支持的研究，共有5,712名45歲或以上、平均年齡為75歲的人士參與，當中約1,500人有或曾使用PPI。所有人在開始時都沒有被診斷患有失智症狀，並按照用藥時間分為四組，包括是「不曾用藥」、「不多於2.8年」、「2.8年至4.4年」以及「超過4.4年」，並接受長達五年半的跟進。
長期用藥失智率高三成
結果在跟進期間，共有585人出現失智問題，其中發病率最高的是服用PPI超過4.4年的組別，而排除年齡、性別、種族及健康狀況等因素後，用藥4.4年組別的人，罹患失智症的風險比未曾用藥高出33%。有關研究已刊載於《Neurology》。
要進一步研究找出原因
研究人員指出，過去已有研究指長期服用PPI或會增加發生中風、慢性腎病及骨折等疾病的風險，今次的結果雖然未發現短期用藥與失智風險有關，但就見到長期用藥或會增加罹患相關疾病的風險。他們亦強調，研究只找到長期使用PPI與失智有關連，並未證明PPI會引起失智，仍需進一步研究已找出箇中原因。
專家提醒胃酸倒流病人切勿自行停藥，否則病情可能會惡化，並指胃酸持續倒流不但可產生不適，也會增加腸胃道出血及食道癌的風險，若對藥物有疑慮可向醫生查詢其他可行治療方案。