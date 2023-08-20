胃酸倒流｜研究：長期用質子泵抑制劑或增加失智風險

肥胖、壓力及不良飲食習慣等因素可引致胃酸倒流，產生火燒心及腸胃不適等症狀，而質子泵抑制劑(PPI)是常用及有效紓緩症狀的藥物，但一項最新研究顯示，長期服用PPI的患者，出現認知障礙症的風險比未有用藥者高三成。

比較4個組別

該項由美國國家衛生研究院支持的研究，共有5,712名45歲或以上、平均年齡為75歲的人士參與，當中約1,500人有或曾使用PPI。所有人在開始時都沒有被診斷患有失智症狀，並按照用藥時間分為四組，包括是「不曾用藥」、「不多於2.8年」、「2.8年至4.4年」以及「超過4.4年」，並接受長達五年半的跟進。