背肌訓練｜器械朝助兩招健身冇迷惘

初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手。即使每部器械上都會有標示動作及目標肌肉，不過仍然難倒不少健身人士，因此今日介紹一下常見的器械使用方法，讓大家可針對目標肌肉做訓練，最重要是避免受傷。