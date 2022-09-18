胰臟癌引發阻塞性黃疸 肝內膽道金屬裝支架救命

75歲張姓老翁年初因腹痛、食慾降低且體重下降就醫，檢查後赫然罹患胰臟癌，且癌細胞擴散到肝臟，後續又出現阻塞性黃疸，醫療團隊評估後，決採用「膽道金屬雙支架」引流阻塞膽汁。

75歲張姓老翁年初因腹痛、食慾降低且體重下降就醫，檢查後赫然罹患胰臟癌，且癌細胞擴散到肝臟，後續又出現阻塞性黃疸，醫療團隊評估後，決採用「膽道金屬雙支架」引流阻塞膽汁，術後黃疸指數順利恢復正常值，大幅減緩痛苦，也讓他能在清醒狀態，與家人們共度最後靜好時光，讓家屬感謝不已。

電療＋新藥治療成效欠佳 衍生嚴重阻塞性黃疸

亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師許樹湖表示，患者雖評估不適合手術切除，但他仍接受多次化療電療及試驗新藥，可惜後續出現嘔吐、敗血症等強烈副作用，效果並不顯著，且肝臟轉移腫瘤不斷腫大，其中有一顆腫瘤就位在肝門區，正好就是左右兩肝及膽道匯流部位，造成膽汁淤積，衍生嚴重「阻塞性黃疸」併發症，若未適當處置，恐怕會引發敗血症、出血傾向甚至肝腎衰竭。