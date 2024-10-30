胸肌訓練｜家中零器械操胸 不止掌上壓

想在家練胸肌，第一時間就會想起掌上壓，既方便又有效，而且有多種變化可以讓新手老手都達到訓練效果。不過可做的又何止掌上壓？只要利用兩張有背靠的椅子，以及兩塊布，就可以多做兩組動作，讓你的胸肌訓練更完滿。用椅子可以做Chest Dip，可訓練到胸肌較底部及邊緣的位置，能更凸顯胸肌線條；兩塊布則可以讓你在地板上做Chest Fly，使兩塊胸肌靠近中央的位置也得到足夠的刺激。
掌上壓｜3招變化姿勢訓練胸肌在家運動
胸肌訓練 椅子Chest Dip
- 將椅子背對背放置，中間距離約略闊於肩。如想安全一點，可於椅子上放置重物。
- 雙手捉住椅背頂撐起身體，腳離地，保持挺胸和沉肩，身體往前傾以加強針對胸肌。
- 曲手讓身體下沉，至手肘呈90度，然後胸肌、三頭肌發力撐起至原來位置。
- 身體下沉時吸氣，撐起時呼氣。每組做6至10次，做3組。
健身｜兩招操胸肌男士都要有事業線
胸肌訓練 地板Chest Fly
- 如做初階掌上壓般，以手和膝蓋支撐身體，不過手掌下墊兩塊布減低摩擦力。而同時挺胸收腹，收起肩胛骨和保持身軀與大腿成一直線。
- 雙手慢慢往兩邊打開，直至身體靠近地面，然後胸肌發力，將雙手帶回中間靠攏。過程中手肘盡量避免屈曲。
- 雙手打開時吸氣，靠攏時呼氣。每組做6至10次，做3組。