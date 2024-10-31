胸肌訓練｜Smith Machine玩槓鈴保障安全 適用於深蹲及弓步蹲

在胸肌訓練中，卧推舉佔了一個很重要的地位，因為這個動作能夠對胸肌提供相當大的刺激，是必做動作之一。不過新手初嘗試時，因為未完全掌握這個動作，甚至可以舉多重也未知的時候，就容易發生危險，尤其在沒有熟悉此動作的人士幫手。這時如果健身室有Smith Machine，就可以安全地嘗試這個動作，因為它有固定的動作軌跡，助你準確地做推舉，同時有掛鈎、可下降最低位置等裝置，更為安全。另外，Smith Machine亦可用於深蹲、弓步蹲等動作。