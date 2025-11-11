能量飲料「1成分」是癌細胞燃料？戒糖對抗癌有用嗎？由醫生解答！

吳教恩主任表示，若病患因治療疲累需少量補充牛磺酸以提升精神，有時可經醫生評估後適度使用，但非必要情況下仍建議避免額外補充。

網路流傳能量飲料可能讓癌細胞長得更快，引起不少人士關注。土城醫院血液腫瘤科吳教恩主任指出，最新研究確實顯示，牛磺酸可能成為癌細胞的「燃料」，但對健康人而言，日常飲用並不會直接致癌。至於癌症患者則應與醫生討論後再使用，重點要評估「好處是否大於壞處」。

能量飲常見成分 研究揭牛磺酸可能促癌細胞生長

牛磺酸是一種在能量飲料與保健食品中常見的成分，號稱可抗疲勞、保護神經，甚至可以抗老化、抗癌。吳教恩主任說明，美國羅徹斯特大學醫學中心團隊發表研究指出，牛磺酸在白血病，也就是血癌的微環境中，可以作為癌細胞的燃料。白血病幹細胞會透過一種轉印子，吸收牛磺酸，進而啟動下游的細胞生長傳遞訊號以及糖解作用，使癌細胞更容易生長。

在小鼠實驗中，團隊發現，額外給與牛磺酸會加速白血病進展。研究進一步分析人類骨髓檢體也顯示，急性骨髓性白血病及骨髓異常增生症候群的患者體內，牛磺酸相關基因與蛋白質表現普遍較高。研究團隊同時發現，將患者癌細胞植入小鼠體內，再使用牛磺酸阻斷劑，觀察到白血病細胞生長獲抑制，且對正常造血幹細胞影響不大，顯示癌細胞可能比正常細胞更需要牛磺酸的給予。

健康人偶爾飲用無明顯風險 血癌患者應留意

吳教恩主任強調，這些實驗中的牛磺酸劑量非常高，遠超過一個成人日常喝一瓶能量飲料的分量。健康的一般人偶爾飲用含牛磺酸的飲料或保健食品，並不等於就會讓正常的細胞轉變成癌細胞。真正需要注意的是血癌患者，在他們的腫瘤微環境中，牛磺酸可能會變成助燃劑，可能重新點燃癌細胞增長。因此，血癌患者，尤其是正在治療中或尚未痊癒的患者在考慮補充含牛磺酸的產品前，建議先與主治醫生討論，以避免無意間讓癌細胞生長速度加快。