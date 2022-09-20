脊椎退化｜脊椎二次手術驚餐飽？七旬婦做一件事治療變簡單

一名高齡76歲婦人，因脊椎退化第3、4節腰椎狹窄，又長骨刺造成神經壓迫，過去曾接受過脊椎減壓手術但又復發；幸好，首次手術有使用防沾黏凝膠，並未發生棘手的神經沾黏，即使再次手術過程仍相當順利，至今狀況恢復良好。

神經沾黏「敵我不分」 提高再次手術難度

彰化基督教醫院骨科部主治醫師呂岳修指出，沾黏是組織愈合的自然現象，所謂的神經沾黏是沾黏組織與神經牽扯。正常情況下，神經根可以在脊椎腔自由擺動；一旦神經沾黏，神經根被沾黏組織牽扯，就會引起疼痛，術後沒多久神經壓迫症狀又會再次發生，不但不滿意手術成效，連再次手術也相當困難。

「神經沾黏對患者來說，是莫大的痛苦。」呂岳修醫師表示，神經沾黏發生機率與患者是否容易長疤、蟹足腫體質，以及手術過程有關，如手術範圍廣、傷口大、出血量多，發生機率較高。術後神經沾黏保守治療成效差，必須再次手術清除沾黏組織，但「敵我不分」的情況下，再次手術相當困難，手術時間長且非常容易傷害神經，還可能造成沾黏更嚴重。