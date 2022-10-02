脊髓空洞症 台灣手術併發症比例低 研究刊登國際期刊

台灣最新醫療研究顯示，「脊髓空洞症」患者從出現症狀到確診，歷時長達5年以上，但手術後併發症遠低於國外數據，顯見台灣醫療達國際水準。該研究已獲刊登在國際期刊《亞洲外科雜誌》(Asian Journal of Surgery)，其內容將治療及70例手術個案逐一比對分析，是台灣本土首份「脊髓空洞症」研究報告，更是東南亞第一篇針對臨床特徵及手術預後的文章。

大小便失禁、肢體無力 常被視為退化疾病

亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆表示，脊髓空洞症的病因可分為先天性及後天性，包括發育異常、脊髓外傷、脊髓神經膠質細胞瘤、脊椎側彎、感染等，此疾病因脊髓內積水壓迫神經，引起感覺異常、大小便失禁、頭痛、脖子痛，甚至有肢體無力等症狀，且會逐漸加重，嚴重者會終生癱瘓，發生率約為10萬分之2至4，屬於極為罕見的疾病之一。

由於患者初期症狀都是以疼痛、痠麻表現，常被視為退化性疾病，患者及醫師多半難以察覺真正病因，患者也會因病情逐漸加重。

國際標準術式「空洞-第四腦室」重建腦脊髓液循環

林志隆提到，初期這類患者多半會將脊椎積水部位以引流方式治療，但手術風險高、後遺症嚴重，後來經他鑽研後，發明「空洞-第四腦室」引流手術，藉由在第四腦室和脊椎連接的部分插入引流管，讓整條脊椎的積水從引流管流出去，來重建腦脊髓液的循環，此術式在2006年正式發表，並刊登國際期刊，成為國際共用的標準術式之一。

研究：台人外傷致病比例高 手術併發症比例低

林志隆表示，本篇研究數據顯示，國內患者出現術後復發、引流管重置以及手術併發症的比率，相較美國、日本、德國等其他國家比例明顯來得低，顯見國內的醫療水準已經具有國際水平。同時，也發現國內患者後天外傷致病的例明顯比國外統計來得高，比例將近83%；而患者從出現症狀到確診的過程，足足得花費長達5年以上，與國外平均約210天即可確診並啟動治療相較，台灣患者忍受疼痛的時間大幅延長，造成生理及心理壓力更大。

此外研究也顯示，若患者本身就醫時已出現運動功能障礙，即便治療後，仍有高達8.39倍的比例會帶來不良預後，若已經發生自主神經障礙，更有高達10.57倍不良預後，但林志隆強調，如果僅發生在頸椎部位，且只有感覺神經的問題，則有高達九成比例預後良好。

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