脖子痛到轉不了頭 檢查卻沒大問題？帶你了解「小面關節症候群」！

除了年齡增長造成關節退化(如長骨刺)外，運動傷害、外傷、過度負重、姿勢不良或長期搬重物等，都有可能加重小面關節的負擔，導致小面關節受損，造成發炎、疼痛不適，這就是「小面關節症候群」。

經常感到脖子不舒服，嚴重時連轉頭都有困難，疼痛感還會延伸至肩背？或是下背、腰部長期僵硬不適，稍微伸展就會痛？北醫附醫骨科部吳孟晃主任表示，如果有以上症狀，檢查結果卻顯示沒有大問題，熱敷也未見改善，要小心可能是「小面關節症候群」！

甚麼是「小面關節症候群」？成因、症狀一次看

吳孟晃主任說明，「小面關節」位於脊椎後方，負責連接相鄰的脊椎，協助維持脊椎的穩定性和活動範圍。這些關節與椎間盤共同承擔身體的重量，並調節脊椎運動的方向。除了年齡增長造成關節退化(如長骨刺)外，運動傷害、外傷、過度負重、姿勢不良或長期搬重物等，都有可能加重小面關節的負擔，導致小面關節受損，造成發炎、疼痛不適，這就是「小面關節症候群」。

小面關節症候群典型症狀包括局部疼痛和活動角度受限。由於小面關節位在脊椎後側，後仰或扭轉動作容易加劇疼痛。若發生在頸部，疼痛可能延伸至肩膀、背部或下肢，甚至會有麻木感。此外，患者在早上起床時疼痛感最為明顯，後續起身活動後則可稍微緩解。