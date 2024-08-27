脫髮 ｜選洗髮水有講究 成分多未必效果好 關鍵在於營養分子要夠「細」 才被毛嚢真正吸收！

都市人的生活壓力大，加上生活節奏快，導致脫髮問題變得普遍化。無論男士或女士，沒有人會願意被標籤上「M字額」或「髮際線後移」。而坊間有不少洗髮水聲稱「防脫髮」，但用完反而愈掉愈嚴重！

選擇洗髮水 關鍵在於「營養分子要夠細，才可被毛囊完全吸收！」

營養分子要夠細，才可滲透入到毛囊深處！【維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露】透過Nano納米技術，將五大天然珍貴育髮精華成分，包括制首烏、墨旱蓮、女貞子、人參根及咖啡因分子成分縮細，比毛囊細370倍*，深層滲透至毛囊底層，激活毛乳頭，為毛髮提供全方位的保護及營養，有效針對改善脫髮情況，為頭皮注入所需營養。當頭皮有足夠的營養，頭髮就自然能長得健康、長得濃密。洗淨頭髮的同時，不但能達至防脫髮，更可以幫助生髮，真正做到邊洗邊生！

信心保證！ 90%用家實證 4星期頭髮變濃密1

根據真實用家測試結果所示，超過90%用家1連續四星期使用「維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露」及「維新烏絲納米激活生髮精華」，能增加頭髮的濃密度。有95%用家則表示2，連續八星期使用則有效減少掉髮，同時激活頭髮再生，令髮量有明顯的增加。更有100%用家認為3，同時使用「維新烏絲納米系列」以及「維新烏絲素」八星期後，明顯改善頭髮稀薄問題，回覆年輕濃密髮量。

Bosco育髮秘訣：防脫生髮2步曲

第一步｜洗髮．生髮 一支搞掂