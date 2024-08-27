脫髮 ｜選洗髮水有講究 成分多未必效果好 關鍵在於營養分子要夠「細」 才被毛嚢真正吸收！

都市人的生活壓力大，加上生活節奏快，導致脫髮問題變得普遍化。無論男士或女士，沒有人會願意被標籤上「M字額」或「髮際線後移」。而坊間有不少洗髮水聲稱「防脫髮」，但用完反而愈掉愈嚴重！
洗頭誤解｜洗髮水成分多未必是有效 反而有機會愈洗愈禿？
市面上不少的洗髮水均聲稱「防脫髮」，並且標榜自己蘊含多種育髮成分配方，就算是持續使用數月，還遲遲未見成效，頭髮仍脫落，時常出現邊洗邊掉髮的情況。原因是洗髮水的營養分子不夠細，頭皮油脂過多時，洗髮水不夠深入到毛囊帶走油脂污垢，同時毛囊堵塞，吸收不到後續營養！令毛囊逐漸萎縮，減慢頭髮生長周期的速度，導致頭髮變幼弱甚至永久脫落。換句話說，即使再好的洗髮水，如果分子無法進入毛囊，再好的成分也於事無補，只停留頭皮表面。所以大家在選洗髮水時，一定要兼顧成分和分子大小，才能徹底養護頭髮，不會因為洗頭而愈洗愈禿。
選擇洗髮水 關鍵在於「營養分子要夠細，才可被毛囊完全吸收！」
營養分子要夠細，才可滲透入到毛囊深處！【維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露】透過Nano納米技術，將五大天然珍貴育髮精華成分，包括制首烏、墨旱蓮、女貞子、人參根及咖啡因分子成分縮細，比毛囊細370倍*，深層滲透至毛囊底層，激活毛乳頭，為毛髮提供全方位的保護及營養，有效針對改善脫髮情況，為頭皮注入所需營養。當頭皮有足夠的營養，頭髮就自然能長得健康、長得濃密。洗淨頭髮的同時，不但能達至防脫髮，更可以幫助生髮，真正做到邊洗邊生！
信心保證！ 90%用家實證 4星期頭髮變濃密1
根據真實用家測試結果所示，超過90%用家1連續四星期使用「維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露」及「維新烏絲納米激活生髮精華」，能增加頭髮的濃密度。有95%用家則表示2，連續八星期使用則有效減少掉髮，同時激活頭髮再生，令髮量有明顯的增加。更有100%用家認為3，同時使用「維新烏絲納米系列」以及「維新烏絲素」八星期後，明顯改善頭髮稀薄問題，回覆年輕濃密髮量。
Bosco育髮秘訣：防脫生髮2步曲
第一步｜洗髮．生髮 一支搞掂
每次用「納米深深洗」洗頭及按摩2分鐘，可徹底清潔頭髮及頭皮，導出藏於毛囊內的污垢，同時向毛囊導入精華，為頭皮提供所需的營養。使用後不會感覺乾燥，即使吹頭或梳頭也不易打結，用後頭皮有陣陣清爽薄荷感，特別適合想要預防脫髮或有嚴重脫髮問題的人士使用。
第二步｜倍髮．養髮 一支搞掂
使用完「納米深深洗」，為毛囊深層清潔後，有如打通被阻塞的毛囊！再用「納米深深噴」定點激活毛囊（髮線、髮界）促進頭髮生長、增厚髮量，高效改善脫髮、髮量稀薄問題，同時強韌新生髮髮絲，重現亮澤秀髮。每天早晚將「納米深深噴」噴於重點脫髮位置即可，適合頭油分泌旺盛、脫髮量較多人士使用。
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