脾腎兩虛 致夜尿頻多

中醫認為腎主水，司開闔，膀胱主藏尿液，所以夜間多尿會歸咎於腎和膀胱；此外，夜間陰盛陽衰，晚上多尿實為「陽氣虛弱」。許懿清補充，腎為先天之本，脾為後天之本，當命門火衰不能溫煦脾陽，又或脾陽虛弱而未能充養腎陽，導致脾腎兩虛，也會夜尿頻多。

雖然排尿屬於正常生理現象，但如果夜尿頻繁，除了影響睡眠質素，甚至可引起情緒問題。註冊中醫師許懿清認為，夜尿或與脾腎兩虛有關，而針對不同證型施以中藥、針刺、艾灸，加上調整生活習慣，有助紓緩夜尿問題。

理論上，晚上有一次夜尿仍屬正常範圍，如睡前並沒有大量飲水或服藥的情況下，而有多於一次的夜尿，就是夜尿過多。許懿清續指，若夜間的尿量多過全日的1/4，也算過多，「患者之中以長者為多，而失眠、良性前列腺增生也可引致夜尿。撇除前列腺因素，男女出現夜尿的機率相若。」如果夜尿愈趨頻繁又沒有處理，長遠會影響睡眠質素，甚或出現失眠、煩躁、神經衰弱等問題。

心陽不足：陰寒偏盛而影響水液代謝。患者四肢冰冷、心悸虛怯。治法為溫通心陽，使用桂枝、制附子等。

針灸助控泌尿神經

除中藥之外，中醫亦會透過穴位，以針刺或艾灸等法作治療。許懿清表示，「例如針刺白環俞穴，可刺激陰部神經，助控制泌尿神經；另配合太谿、復溜、三陰交、腎俞等穴位的針刺或艾灸，可減夜尿次數。」每日按揉關元、氣海、足三里、三陰交、湧泉、腎俞、脾俞及百會穴3至5分鐘，也有扶正固本的效果。

許懿清建議，夜尿患者晚上別喝過量液體，如湯、水、茶、咖啡等，含咖啡因的飲品更有利尿作用，晚上飲用或會使夜尿次數增加。「另外，保持規律作息，勞逸結合；房事勿過度；飲食宜清淡並營養均衡，避免生冷和肥甘厚膩，也可紓緩夜尿問題。」適當鍛煉如練八段錦、太極拳，亦可提升陽氣，調理氣血，預防夜尿的發生。