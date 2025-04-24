腎功能難改善因5大陋習？醫生揭5大習慣提升腎功能 3個月可改善

腎功能一旦被破壞就無法逆轉，所以在它損壞前好好作出保護才是重點。有醫生指出，保護腎臟最緊要是要刻意養成一些護腎習慣，他列出有5大習慣，只要刻意實行，就有助保護腎臟，並提升腎功能。
3個月可無藥改善腎功能？
腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，有些患者會困惑為甚麼有些人能夠提升腎功能，而有些人卻持續下降，若感到跟腎功能拔河，常常有心無力，他分享一個能夠大幅提升腎功能的有效心法——刻意護腎。「刻意」指的是有意識地、特意地去做某件事情。這意味著行動的目的性和主動性。與其隨意行動，不如專注於建立達成目標所需的習慣、方法與行動。這就是刻意護腎的精髓。他分享一宗案例指，一名55歲的慢性腎小球炎患者的案例。她的腎功能一直無法改善，因為她缺乏刻意的行動：
- 沒有固定時間服藥。
- 不計算蛋白質攝取。
- 缺乏運動計劃。
- 隨意飲水，沒有計算每日攝取量。
- 睡眠不規律，熬夜成習慣。
5大習慣提升腎功能
因此，洪醫生指出以5大習慣，能有助提升腎功能：
1. 刻意喝水
- 腎臟是過濾器，水能幫助排出毒素。若無嚴重健康問題(水腫、肺積水、心臟衰竭等)，應每天計算喝水量，目標達到體重的3%至4%。建議使用有刻度的水壺，確保每日水量達標。
2. 刻意飲食
- 限制磷、鉀和蛋白質的攝取。每天記錄飲食，並檢討攝取的食物。確保每天蛋白質攝取控制在5份內，避開高磷鉀食物。
3. 刻意運動
- 每天安排至少30分鐘的中等強度有氧運動，一周至少5天。這有助於提升整體健康和腎功能。
4. 刻意睡眠
- 排除熬夜的藉口，要求自己在11:00之前入睡，確保每天有6至8小時的優質睡眠。
5. 刻意選擇與避開
- 選擇天然、高纖維、高抗氧化的護腎食物，避開高油、鹽、糖的加工食品和含糖飲料。
洪醫生指，刻意護腎不僅僅是為了腎臟健康，更是一種生活方式的選擇。透過這五大行動，你可以有效提升腎功能，實現健康目標。