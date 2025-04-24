腎功能難改善因5大陋習？醫生揭5大習慣提升腎功能 3個月可改善

3個月可無藥改善腎功能？

腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，有些患者會困惑為甚麼有些人能夠提升腎功能，而有些人卻持續下降，若感到跟腎功能拔河，常常有心無力，他分享一個能夠大幅提升腎功能的有效心法——刻意護腎。「刻意」指的是有意識地、特意地去做某件事情。這意味著行動的目的性和主動性。與其隨意行動，不如專注於建立達成目標所需的習慣、方法與行動。這就是刻意護腎的精髓。他分享一宗案例指，一名55歲的慢性腎小球炎患者的案例。她的腎功能一直無法改善，因為她缺乏刻意的行動：